Vive el recital del misterio en el Panteón de Belén

En septiembre vuelve “Sepulcro Bohemio”, espectáculo que cumple diez años de presentarse. Esta ocasión serán tres funciones en el Panteón de Belén, donde la música, la narrativa y la poesía van a confluir con un toque de misterio.

Erandi Aparicio, músico y autor, platicó sobre el proyecto: “Es un evento que estamos realizando cada final de año. En septiembre comenzamos la temporada en el Panteón de Belén. “Sepulcro Bohemio” es una recopilación de canciones de misterio, de muertos y aparecidos. Lo presentamos en un formato de recital: apagamos las luces, encendemos velas. Invitamos a alguien a hacer la lectura, es cuento corto o poesía alusiva a la temática”. La musicalización incluye cello (Roberto E. García), guitarra y voz (Erandi Aparicio).

Dulce Cruz será la actriz invitada que preste su talento para dar vida algunos de los textos, como “La muerte no sabe qué hacer” de Iván Antillón, “Lucía” de José Riaza, de quien Erandi platicó: “Es un excelente cantautor, productor español que radicó en Guadalajara una temporada”. El tema trata de una niña que se aparece en una casa: “Hicimos la adaptación a tonos más bajos. Tiene otra de ‘Camino Santiago’. Otro tema que interpretamos es ‘Puerto del diablo’ de Arturo Hernández”.

Esta producción la han hecho anualmente desde 2008, por lo que ya tienen el referente del público. Igualmente, ese mismo año lanzaron el material discográfico. Sobre la respuesta de las personas, Aparicio compartió: “A la gente le ha gustado mucho, hemos descubierto una veta.

Hay un público nuevo en este sector de la música: hay público para música romántica, de corridos, de protesta, para bailar, pero no nos habíamos dado cuenta de que no hay una agrupación con canciones de leyendas y de cuentos. Algunas personas que han escuchado el disco nos han comentado que les ha servido para sobrellevar la muerte de alguien. Los temas son profundos, elocuentes, sí tocan algunas fibras del alma”.

Más que una atmósfera de terror, lo que evocan en “Sepulcro Bohemio” es un aire de misterio: “Nos preguntan si son de terror las canciones, yo digo que no, son más de misterio. La imaginación está dentro del misterio: no es necesario ser tan explícitos. El público llena los espacios con la imaginación. Al presentarnos preferimos no usar algún efecto especial moderno, sólo nos valemos de la obscuridad total y un par de velas que iluminen a quien lee. Así queda el público muy cautivo. Esos efectos de sombra y obscuridad son lo que dan el magnetismo, sin necesidad de tantos recursos”. Por ese ánimo, cada 2 de noviembre también suelen presentarse, por la fecha.

No te lo pierdas

“Sepulcro Bohemio” en el Panteón de Belén, jueves 6, 13 y 20 de septiembre, 20:00 horas. Entrada general: 100 pesos; 80 pesos estudiantes.