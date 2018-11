Viaje a la infancia

Editado por Sexto Piso, Daniel Saldaña París presenta su segunda novela. Con el título de “El nervio principal”, se ubica en 1994, cuando el protagonista tiene 10 años de edad y sufre la partida repentina de su madre, quien se va con los zapatistas. La evocación narrativa sucede desde la edad adulta y la postración.

El autor platicó sobre la trama donde “el punto de partida fue casi una imagen, algunas notas sobre el personaje. Sabía que quería escribir algo sobre un niño. No sabía por dónde abordarlo: yo tengo una memoria muy mala, recuerdo pocas cosas de mi infancia. Tiendo a inventar los recuerdos, a exagerarlos. Quise escribir algo y reflexionar sobre esa cualidad poco fiable de la memoria”.

Sobre la etapa en México, Daniel eligió la época por el tipo de novela que quiso escribir: “Desde el principio fue claro que quería escribir una novela generacional: retratar y explorar cómo vivimos en el 94 los que éramos niños. Se hablaba sobre los zapatistas, Colosio, el TLC: eran temas presentes pero que un niño los vive y entiende muy distinto”.

Una imagen recurrente es la del origami, como una metáfora de la vida (a)simétrica y el orden: “Es un libro bastante obsesivo en su estructura, pero no de una manera consciente. Hay una parte intuitiva que puse a funcionar al escribir: se formaron estas estructuras simétricas en el libro, los pares y oposiciones. Cuando terminé de escribirlo al releerlo me di cuenta de esos leitmotivs, en la corrección los trabajé más. Creo que responde al tema de la memoria: la realidad no está tan estructurada, pero al tratarse de los recuerdos del narrador se impone esa estructura. La imagen del origami tiene que ver con eso: darle orden, sentido y estructura a algo que no lo tiene”.

Agrega que no es una novela infantil o juvenil: “Durante la escritura recordé mucho las lecturas de la infancia y pubertad: esos libros de ‘Elige tu propia aventura’, Jack London, Jules Verne, esos clásicos de la literatura juvenil que articulan la historia en torno a una aventura, a un desplazamiento y viaje”.

Para el tono, el autor recurrió a una bibliografía sobre libros que tuvieran ese mismo vínculo con el pasado: “Estuve leyendo muchos libros que tuvieran a niños como protagonistas o narradores, que tuvieran que ver con la infancia: ‘El gran cuaderno’ de Agota Kristof, ‘Un juego de niños’ de Donna Tartt. Tuve que escribir un prólogo para la edición de ‘El Colegio Nacional de Elsinore’, de Salvador Elizondo, que tiene que ver con la aventura. También leí bastantes cosas del 94, para tener claro la temporalidad”.

