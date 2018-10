Una tortuga, una liebre y una cigüeña toman los escenarios

Todos los sábados de octubre a las 17:00 horas, así como ya sucedió durante el mes de septiembre, se estará presentando la puesta en escena “Las Fábulas de Esopo” de la compañía Meráki Teatro, en las instalaciones de Meras Academia de Baile en Juan Álvarez 515, en contra equina del Santuario. El costo del boleto es de 50 pesos y los niños entran al dos por uno.

Ricardo Garza, director y actor de este montaje, el cual alterna con Adolfo López, comparte que es posible que la puesta en escena se alargue en sus presentaciones; sería en el mismo foro: “Nos va muy bien y nos interesa mucho ir a largo plazo con este proyecto, está ideal para representarlo en funciones privadas, y pues aquí estamos manteniéndolo, calentándolo y promoviéndolo. También, acercándonos al barrio del Santuario donde le damos vida a este foro, Meras, que ya tiene ratito y donde se están realizando otras actividades, ahí también se presenta los sábados en la noche Marco Pérez con ‘Hipótesis del sueño’”.

Desde el 30 de septiembre del año pasado, Meráki Teatro inauguró este foro con la obra “El Fantasma De Villacantera” que ahora está por reestrenarla. Este espacio, además de cercano en la Zona Centro, es íntimo, para 40 personas en promedio. Particularmente, “Las Fábulas de Esopo” trabaja con títeres que se inspiran en los personaje de las fábulas más importante como “La Tortuga y La Liebre” y “La Zorra y La Cigüeña”, entre otras.

“Hay toda una escuela muy importante de títeres aquí en Guadalajara, yo no pertenezco a ella, espero que no se vayan a sentir, ni a molestar, pero a mí me apasionan (los títeres). Son pretextos y símbolos abstractos que nos idealizan, son seis técnicas diferentes de títeres que después de estar haciendo tanto teatro aquí y allá, las he podido conocer y profundizar más en este proyecto. Aquí me hizo mucho sentido contar cada fábula con una técnica diferente y fue más de corazón que de razón”, explica Ricardo.

Talento. Ricardo Garza, director y Adolfo González, de lentes, actor. EL INFORMADOR/A. Camacho

“Se me antojaba que los títeres de ‘El León y El Ratón’ fueran de guante, que ‘La Zorra y La Cigüeña’ fueran marionetas, que ‘El Perro y El Lobo’ fueran de sombra. Están ‘La Liebre y La Tortuga’ que modestia aparte, nunca he visto títeres de zapato y a mí se me antojó, ¿por qué no ponérmelos en los pies y así jugar con el público? Tiene sus riesgos a veces, que necesitas que la audiencia vea perfectamente tus pies, que el vestuario no me los tape, pero nos divertimos. También, están los títeres de extensión que son las mismas lagartijas afuera de las iglesias que son de hule espuma con una varilla”.

La obra está dirigida a un público prescolar, cuya percepción es más pura al recibir la información de la obra; sin embargo, los adultos también se pueden sentir identificados. “A mí la verdad me han caído veintes durísimo con este proyectito, ahora sí que como dicen: ‘la obra te escoge a ti y te habla y te dice’. A mí me ha servido mucho”, continúa Ricardo, quien enlaza todas estas fábulas con una historia central que platique del contexto de Esopo y de la cultura griega.

Las fábulas en cuanto a historia son muy respetadas, pero sí muy vestidas por el show, integrándose al texto original de Esopo y las palabras que pudiera ser difíciles de comprender para los niños, se desarrollan con actuación. Por su parte, Adolfo, comparte que al encarnar al mismo personaje él y Ricardo, trata de añadirle su estilo muy peculiar a la personalidad de cada títere.

“Yo también tengo mi propia formación como cuentacuentos, el clown lo había experimentado en talleres y algunos ejercicios. Me invitó Ricardo a este montaje y de alguna manera me ha dirigido porque es su obra, yo gustoso. Vi primero unas presentaciones que hizo, y fui tomando referencias de lo que quería él y en los ensayos ha sido como un taller más para mí, experimentamos juntos. Entonces, los personajes no los hago igual a él, quedamos en que yo propusiera otra cosa”. Por ejemplo, a su “Cigarra” y su “Hormiga” él les da el tono españolado.