Una guía ilustrada y divertida para la vida: Plaqueta presenta libro

La etapa adolescente suele ser complicada para la mayoría de personas, pues los cambios corporales y emocionales afloran. Además, suele ser difícil encontrar explicaciones claras y verdaderas por parte de los adultos, mientras que los libros suelen parecer aburridos; por esto, Andonella y Plaqueta decidieron que las mujeres que se encuentran en esta edad merecen información sobre su cuerpo y el resto de cuestiones a las que se enfrentarán, como el alcohol, las drogas, el acoso, etc, y así presentan el libro “#Amigadatecuenta” (Planeta).

“Plaqueta había detectado que no existía en México un libro como éste, nos pareció muy injusto que no hubiera un documento confiable que le hablara a las adolescentes sobre múltiples temas que a nosotras nos hubiera encantado conocer cuando lo éramos. Nos parecía increíble que en pleno 2017 los libros juveniles continuarán siendo súper conservadores, súper mochos, ‘heteroanormados’, profundamente misóginos… Y además eran libros muy feos en cuanto a diseño, algunos que traen información realmente valiosa, tienen portadas horrorosas como tablas de Excel. Visualmente son cero atractivos y como cuidando demasiado lo que pensarían los padres, por supuesto que hay chicas que crecen en familias muy conservadoras, pero ellas no tienen la culpa y es un derecho conocer toda la información que proponemos en el libro”, cuenta Andonella, la ilustradora del libro.

La ilustradora, Andrea Arsuaga, y la escritora, Plaqueta (Tamara de Anda Prieto), asumieron la importancia de su proyecto, por lo que se reunieron para comenzar el índice “a través de pensar en retrospectiva cuáles eran esos temas como prohibidos o de los que nos hubiera encantado que nos hablaran antes de pasar por muchas situaciones incómodas o de sentirnos culpables de mil cosas durante mucha cosa”.

Andonella agrega que también tomaron en cuenta las mentiras que les contaron, “desaprender toda esa información falsa nos tomó muchos años. La nueva generación se merece algo mejor, si no es el libro perfecto y no es maravilloso, es algo por lo menos, y queremos brindarle lo poco que hemos aprendido en nuestras vidas como adultas”.

La temática que disparó el libro fue el acoso, pues Andonella cuenta que durante su adolescencia nadie le habló al respecto, “creía que el acoso incluso podía ser romántico, es horrible darte cuenta que pasaste por situaciones espantosas que te hicieron sentir súper incómoda y que hasta pensabas que era tu culpa cuando en realidad eran situaciones graves de acoso. Hablar del acoso es importante el acoso es importante pero también es importante hablar del cuerpo, del feminismo y así nos fuimos con todos los demás temas que introducimos”.