Una FIL con acento madrileño

Como ya es una tradición desde hace tres décadas, la Zona Metropolitana de Guadalajara se alista para dar paso al encuentro librero y editorial más importante de América Latina: la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). Cuando se atisba diciembre y el fin de año está cerca, autores, editores, lectores y público de todo el país agendan nueve días de actividades en torno al libro y la literatura.

Y como cada año, el problema es que hay demasiadas actividades por atender, muchas presentaciones a las que asistir y un sinfín de encuentros que llaman la atención. A pesar de ello, la directora de la FIL, Marisol Schulz, menciona que todos los eventos de la Feria son imperdibles, aunque matiza que es importante considerar “las grandes circunstancias y las novedades” que llegan con la edición 31 de la FIL.

“Siempre la feria comienza con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances, este año recayó en el escritor Emmanuel Carrère, una de las grandes presencias que tendremos desde el primer día. Al día siguiente tendremos la presencia de un autor que se había pedido mucho, Paul Auster”.

Igualmente, incluyó en la lista de autores novedosos a la escritora francesa Muriel Barbery, y a la autora iraní Azar Nafisi, “muy reconocida internacionalmente, ella escribió ‘Leer a Lolita en Teheran’, una obra de crónica y novela muy interesante”. Además, destacó la presencia de autores importantes y ya recurrentes como Fernando Savater, Elena Poniatowska, Eduardo Lizalde, y Alberto Manguel.

También resaltó la importancia de los premios y homenajes, como el Premio al Bibliófilo que se le otorga a Alberto Ruy Sánchez. “Habrá muchos homenajes, a Goytisolo, una gran figura, a Antonio Sarabia, que falleció este año y es local, a Savater, a Rulfo y a Rius, una de las figuras que más dio a la FIL”.

Madrid, capital literaria

Como ya se sabe, la capital española es la invitada de honor este año en la FIL, hecho importante para la comunidad lectora y creadora, pues Schulz reconoce el gran aporte de esta ciudad al resto del mundo en el ámbito literario y editorial, y por ende, para el mismo encuentro librero que se realiza en la Expo Guadalajara.

“Por un lado, Madrid es una capital literaria no de ahora, sino de hace años, con una tradición milenaria de literatura que nos hereda a toda la lengua hispana. Además, presenta el gran festival cultural de la FIL, por lo que nos trae nueve noches de espectáculos verdaderamente potentes que forman diálogos entre músicos mexicanos y españoles. También viene una cantidad importante de editores que no habían venido. Es una ciudad con una emergencia cultural fundamental”.

Además de dichas actividades, Madrid trae a la feria más de 60 escritores, entre los que destacan figuras como Almudena Grandes, Rosa Montero y Manuel Vincent. La ciudad invitada “entrega muy distintas generaciones de escritores, voces nuevas, desconocidas, gente que viene con propuestas completamente diferentes, como un grupo que se llama Poesía o Barbarie”.

Con influencias literarias desde pequeña

La directora de la FIL tiene fuertes lazos con la literatura, desde niña tuvo el interés por lo libros gracias a sus padres, “mi madre me leía por las noches. Recuerdo que me leía cuentos de Oscar Wilde”. Actualmente, siendo directora de la FIL, ha tenido la oportunidad de acercarse a grandes intelectuales de influencia internacional, como lo han sido el ex presidente uruguayo José Mujica y el ex primer ministro de Israel, Shimon Peres, encuentros que atesora de sus años como directora.

Por otro lado, le es imposible recomendar un libro de manera general, pues reconoce que los gustos de cada lector pueden diferir bastante, “pero lo que sí puedo recomendar, es que cualquier persona que vaya a la feria encontrará un libro de su interés”, por lo que ella recomienda adentrarse en los pasillos de la FIL.

SABER MÁS

Espacio para el cómic y la novela gráfica

Entre las novedades que Schulz comentó, se encuentra la inauguración del Salón de Cómic y Novela Gráfica, que llega por primera vez a la FIL con un espacio único. “Esto es muy importante porque queremos hacer énfasis en la parte literaria y artística del cómic y la novela gráfica como una expresión diferente, es otro género literario. Habrá un pabellón especial donde sólo estarán este tipo de publicaciones”.