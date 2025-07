"Un concierto completamente francés": Emmanuel Siffert en el penúltimo programa de la OFJ

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) comienza a bajar las velas para llegar al puerto de su final de temporada. Una temporada que se ha caracterizado por la experimentación y la vanguardia, que ha traído piezas inéditas y atisbos de musicalidades poco comunes para nuestro oído, que ha reivindicado compositores en riesgo de caer en los abismos del olvido, y que ha arrojado a los tapatíos una variedad muy rica en cada programa y concierto que desde inicios de año ha reunido a cerca de cinco mil personas.

Para su penúltimo programa, la OFJ, que es experta en las artes de trasladarnos a aquellos sitios donde no hemos estado, pero que podemos vivir por gracia de la música, nos llevará a la lejana Francia. No solo a Francia, sino a su historia a través de la música, en un programa que abarcará tres siglos de tradición -desde el siglo XIX hasta el XXI-, en un sendero de evolución e identidad musical de la mano del director invitado, Emmanuel Siffert.

El maestro conversó con EL INFORMADOR de cómo este programa es una mirada completa al andamiaje musical de Francia, desde el romanticismo hasta sus compositores más contemporáneos, que están escribiendo la escena musical de la Francia de hoy.

El Programa 5, que estará conformado por cuatro piezas; "Obertura de Beatriz y Benedicto", de Héctor Berlioz, "Le Moulin de la Galette", de René Gerber, "Naissances" de Caroline Charrière, y "Medea", de Vincent d´Indy. En el caso de "Naissances" (Nacimientos), tendrá su estreno en México. "Este va a ser un concierto completamente francés", comenta Emmanuel Siffert, director invitado.

"Tenemos dos compositores de Suiza, pero de la parte francesa, entonces tienen toda la estética de Francia. Tenemos el concierto de René Gerber, que es un poema sinfónico de un molino que está en París, y que representa el contenido de la obra. Tenemos a Berlioz, con una apertura de la opereta de "Beatriz y Benedicto". Después tenemos a una compositora, Caroline Charrière, cuya pieza es una ilustración del nacimiento de un niño, se llama "Nascimientos", que es una obra muy interesante que al público le gustará mucho".

Para la conformación del Programa 5, Emmanuel Siffert y el director de la OFJ, José Luis Castillo, dialogaron para poder crear dos conciertos que englobaran la identidad musical de Francia. Para Siffert en particular era importante, como invitado, traer a Guadalajara un repertorio que pudiera adentrar a los tapatíos en los colores de la música francesa. Como gran conocedor de la tradición musical de su país, le era fundamental enseñar a Guadalajara las características musicales francesas. En palabras del director, una música llena de timbres, armonías y colores únicos.

"El hecho de estar invitado implica que uno debe llegar con una propuesta, con un repertorio para presentar al público de Guadalajara", comenta el maestro. "Siempre se hacen propuestas, y después con el director titular, en este caso el maestro José Luis Castillo, hacemos sugerencias, conversamos, y finalmente acordamos este repertorio, se busca un consenso. Este es un programa con otra estética. Yo estoy muy cerca de la música francesa, entonces es un repertorio muy interesante, tanto para el público como para lo orquesta, lo que es todavía mejor. La música es muy fácil de escuchar, es muy agradable para el oído, entonces funciona todo bien".

"La música francesa está hecha de timbres, trabaja mucho con timbres, con timbres de la instrumentación", dice el director con orgullo. "Yo pienso que la tarea del director es equilibrar esos timbres, sobre todo en un programa como este. Es una música muy rica, muy sonora, muy colorida. Está llena de color. Las armonías, el escoger qué instrumento funciona con otro".

Emmanuel Siffert no es ajeno a México. Ha dirigido distintas obras a lo largo del país, pero esta su la primera ocasión en Jalisco, razón por la cual puso especial esmero en armar un programa musical lleno de riqueza. El maestro destacó la relación con la OFJ y con sus músicos, pues en estos días de ensayo la convivencia ha sido orgánica y fructífera, y espera crear en el público un diálogo memorable. Siffert además está entusiasmado porque una de las piezas del programa será estrenada en México, precisamente en Guadalajara, lo que hace al programa aún más especial.

"Es la primera vez que estoy en Jalisco. Estuve de director titular en Aguascalientes, he estado en Michoacán, en Puebla, en Ciudad de México. He estado en distintas orquestas del país", dice el maestro. "En Jalisco me he sentido contento, funciona todo bien, es una excelente orquesta, muy agradable para trabajar. Llevamos varios días de ensayo y todo ha funcionado muy bien. Además yo me siento muy cerca de este repertorio, con los músicos ha funcionado muy bien, y espero que el público lo reciba de buena manera. Hay piezas que nunca se habían tocado en Guadalajara, lo cual es todavía mejor. Entonces el público no tiene que hacer más que sentarse, y disfrutar la música".

"Todas estas piezas tienen un mensaje, un mensaje muy adecuado, con el cual el público podrá conectar. Yo invito a todo el público de Guadalajara a que venga a este concierto con la excelente Filarmónica de Jalisco. Serán conciertos de Francia", finalizó Emmanuel Siffert.

El quinto y penúltimo programa de la segunda temporada de la OFJ tendrá lugar en el Teatro Degollado el jueves 3 de julio a las 8:30 p.m., y el domingo 6 de julio a las 12:30 p.m. Boletos desde cien pesos en taquillas del auditorio.

YC