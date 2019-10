Un Grammy para el mariachi

Recientemente anunciadas, las nominaciones al Grammy Latino causaron polémica por excluir a un género acusado de ser repetitivo, el reguetón. En contraparte, para la mexicanidad hay buenas noticias, pues entre las nominaciones se incluye el estilo de música jalisciense, el mariachi, con una gran diversidad sonora en sus arreglos.

La nominación fue para la producción “¡Va por México!”, de Luis Cobos en compañía del Mariachi Juvenil Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica Real, disco que se encuentra en la terna que compite por el Mejor Álbum Folclórico.

La edición de “¡Va por México!” incluye dos discos: uno compacto con once temas como el “Jarabe Mexicano”, “Son de la culebra”, “Huapango”, “La Bikina”, “Lindo corazón” y “Las mañanitas”. El segundo disco es un DVD con ocho temas, entre ellos “Viento del sur”, “Memorias de África” y una suite de zarzuela.

Marco Antonio Santiago, fundador del mariachi, platicó sobre cómo comenzó su colaboración con Luis Cobos: “Nosotros hemos trabajado con él desde hace muchos años, cuando protagonizó muchos conciertos con sinfónica en varias partes de la República, del 2000 al 2005. Tocamos música mexicana, cosas que él ya había grabado con arreglo sinfónico. Es una persona muy involucrada en la música mexicana, le encanta”. De la nominación, apuntó: “No lo esperábamos. Estuvimos con el maestro en mayo y no nos comentó nada de la postulación a las nominaciones. Fue una sorpresa, es una satisfacción, un logro más”.

Marco habló del Mariachi Juvenil de Tecalitlán: “Está conformado por doce integrantes. El perfil siempre ha sido gente joven, relativamente. En este tipo de agrupaciones se requiere experiencia, y es difícil. En promedio son jóvenes de 25 años”. Un objetivo del ensamble ha sido llegar más al público joven: “Ahora voltean muy poco a escuchar el mariachi, lamentablemente solo con las copas encima se les antoja el mariachi. Nuestra meta es llegar a los jóvenes, que renazca la música”.

Para lograr esa tarea, hace poco varios mariachis empezaron a gestar un proyecto: “Nos estamos juntando varios grupos de renombre para trabajar juntos, a grabar música inédita, temas nuevos y buscar la forma de promover la música de mariachi. Nos organizamos varios grupos que tenemos muchos años en esto, para darle un giro y tratar de llegar a más jóvenes”. El próximo año lanzarán un álbum, además de trabajar también en otras estrategias para promocionar la música tradicional del mariachi.

El contraste de la aceptación del mariachi lo ven en el extranjero: “Fuera de México esta música es envidiada, respetada. En Rusia la gente no nos entiende el idioma, pero damos shows y los traductores nos traducen lo que dicen: no entienden lo que cantamos, pero la música les parece muy alegre”.

Para Marco, una raíz del problema ha sido la promoción por parte de las disqueras: “Si no se vende es porque no hay una promoción, no hay estaciones de radio”. Prueba del gusto del mariachi en el extranjero es el trabajo de Luis Cobos, músico y compositor español que ha incluido al mariachi en su repertorio.

Del lado de los intérpretes, el director del Mariachi Juvenil de Tecalitlán dijo: “La mayoría de los músicos que se dedican al mariachi, o en todo el folclor, es por herencia. Muy pocos jóvenes en este gremio se involucran en la música de mariachi sin venir de una familia de músicos de mariachi. Hay excepciones, pero son mínimas”.

Más nominados

Junto con “¡Va por México!”, de Luis Cobos con el Mariachi Juvenil Tecalitlán y la Orquesta Filarmónica Real, los nominados al Grammy Latino por Mejor Álbum Folclórico son Eva Ayllon por su disco “48 años después”; Canalón de Timbiquí por “De mar y río”; Cimarrón por su producción “Orinoco”; y el álbum “Tiempo al tiempo” de Luis Enrique + C4 Trio.