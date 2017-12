Un “Chamuco” se lleva a “La Catrina”

Antonio Helguera, el caricaturista capitalino fue reconocido por su trayectoria e impacto en el cartón político con uno de los máximos galardones de la gráfica mexicana: el Premio “La Catrina”, que por décimo sexta ocasión fue entregada en el recinto literario de Guadalajara como parte de las actividades del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta.

Helguera, quien ha forjado su carrera como caricaturista y crítico político en medios como “La Jornada”, y fundador junto a Rius y “El Fisgón” de la revista “Chamuco”, fue elogiado por Raúl Padilla, presidente del patronato de la FIL, al considerarlo como uno de los pilares necesarios para que el cartón y la crítica gráfica política de México perdure tanto en medios impresos y digitales.

“En la caricatura que hace Antonio Helguera podemos celebrar su libertad combativa. Lo suyo es observar atentamente la realidad para extraer la contradicción del tropiezo, la farsa y el cinismo y tantas otras oportunidades para la crítica cómica que ofrece el transcurrir de la existencia y sus personajes reales, muchas veces ya de por sí polémicos, sórdidos, tontos, macabros, sin la necesidad de caricaturizarlos”.

Como muestra del impacto que Helguera ha dejado en las nuevas generaciones de artistas gráficos, estudiantes del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño (CUAAD), de la Universidad de Guadalajara, acudieron a su reconocimiento llevando un festín de marionetas, creadas por los alumnos, que representaban a sus personajes más emblemáticos de su trayectoria.

Recuerda a sus compañeros asesinados

Además de agradecer y memorar el legado de Eduardo del Río “Rius” y a Rafael Barajas “El Fisgón”, colegas que lo apoyaron en sus proyectos y consolidación como caricaturista y crítico político, Antonio Helguera dedicó su premio al gremio periodístico recordando a fotoperiodistas y periodistas que han sido asesinados como Javier Valdez, Miroslava Breach, Regina Martínez. También señaló la urgencia de recuperar el interés de los lectores en medios serios que aun apuestan por contenido crítico y analítico de manera independiente.

“Quiero honrar la memoria de mis compañeros asesinados Regina Martínez, Miroslava Breach y Javier Valdez, por mencionar solo a tres de la decena de periodistas que han sido asesinados en estos años. Exijo justicia para ellos a sabiendas que ese reclamo no sólo es mío, sino de todo el gremio, caerá en oídos sordos (...) las amenazas contra los medios de información no sólo viene de la hostilidad de autoridades o crimen organizado, proviene del abandono de los lectores que son seducidos por la lectura de información superficial y frecuentemente falsa que inundan internet y redes sociales”.

PARA SABER

Antonio Helguera fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en 1996 y 2002, además fue director de las revistas “El Chahuistle” y “El Chamuco”, así como autor de los libros “El sexenio me da risa”, “El sexenio ya no me da risa”, “El sexenio me da pena” y “El sexenio se me hace chiquito”, por ejemplo.