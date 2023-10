El talento y la creatividad sobresalen en cualquier área y consciente de ello, la Universidad de Guadalajara (UdeG) desarrolló el proyecto “Rugido UDG”, un concurso cuyo objetivo es impulsar actividades para la formación integral, promover las expresiones artísticas en la comunidad universitaria, dar la oportunidad de mostrar las habilidades y talentos de los estudiantes e incentivar la cultura de paz.

En entrevista con EL INFORMADOR, Marcela Hernández Aguayo, coordinadora general de Fomento al Desarrollo Integral de la Universidad de Guadalajara, compartió que participan los estudiantes de la UdeG de cualquier área y sin límite de edad en las categorías de baile, canto, música y performance en las modalidades: individual, dúo o grupo.

Justo la convocatoria recién cerró el pasado 15 de octubre, y ayer comenzaron las eliminatorias regionales mismas que culminarán el 6 de noviembre; mientras que las etapas de la semifinal y final serán el 10 y 11 de noviembre, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Cabe señalar que en lo que fue la primera eliminatoria regional del concurso de talento, ayer se presentaron 15 espectáculos de canto, música, ópera, baile y performance, a cargo de estudiantes de la región Valles, en Ameca. Al final de la jornada fueron seleccionados cinco representantes que avanzan a la fase de semifinal, que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre. La próxima eliminatoria regional será el viernes 20 de octubre y tendrá como sede el Centro Universitario de los Lagos (CULagos).

Formación integral

Cabe señalar que “‘Rugido’ es el primer concurso de talento de una universidad pública”, el cual se incorpora como parte de la vida académica de la UdeG. “Este 2023 los rectores y las rectoras de la UdeG lo nombraron como el año de la formación integral… ¿Y qué es la formación integral? Todo lo que se suscita en la vida universitaria fuera del aula, fuera del laboratorio, fuera de los espacios de trabajo, digamos, de las mallas curriculares”, explica Hernández Aguayo.

Agrega que este tipo de concursos “son actividades complementarias que fortalecen las habilidades y las competencias de nuestros jóvenes para la vida y para el trabajo. La universidad tiene una red extensa por todo el Estado y en el momento que nuestro rector la recorrió, hace cuatro años por primera vez, se dio cuenta que estaba colmada de talentos diversos”.

Sin embargo, se percató que no hay un espacio formalizado y arropado por la administración central y por las autoridades de los centros universitarios y de las preparatorias, “donde se le diera el valor justo a estas actividades formativas. Los centros tienen talleres que son de distintas índoles, desde sustentabilidad, arte, cultura, deporte, etcétera… Pero no había un concurso que atara o que dignificara la actividad. Y en este caso, ‘Rugido’ es un concurso de talento como ‘America’s Got Talent’ o ‘La Voz México’, y desde este esquema, pues se genera esta convocatoria a nivel red universitaria para todos nuestros estudiantes, los que están en estatus de activo, que vienen desde los módulos que están muy alejados de la zona conurbada, quienes están a seis o siete horas de un centro universitario, las prepas regionales y los centros universitarios”.

Reitera que la convocatoria contempla tres etapas “y como queremos incluir a todos y democratizar esta actividad, pues la primera etapa la hicimos virtual, donde el chico con su celular se grabó por dos o tres minutos y en esta grabación tuvo que mostrar su talento”; las categorías son canto, en inglés, español, francés, en Wixárika o en el idioma que sea. Así también en baile de cualquier tipo, de cualquier género; música con voz o sin voz de cualquier género y show performance, “que en esta cabe todas las anteriores que no están consideradas”. Recordó Marcela que se recibieron casi mil 300 audiciones en dos semanas.

En la segunda etapa que ya comenzó, en la cual se están desarrollando las eliminatorias, las sedes son: CUValles, CULagos, CUAltos, CUCiénega, Costa Norte, Costa Sur, CUNorte y la Zona Metropolitana. “Vamos a ir región por región para hacer las audiciones, las cuales son en lo individual, dúo o grupo”.

En cada eliminatoria participan 15 talentos y sólo se elegirán a cinco, los cuales van a la semifinal y final con la presencia de jueces de renombre y que ya han sido parte de este tipo de concursos: “Todavía no lo vamos a publicar, pero será una experiencia increíble para los jóvenes”.

Recordó Marcela que se creó una sinergia con Televisa Guadalajara donde se compartirán algunas de las audiciones regionales y se van a televisar tanto la semifinal como la final, esta última será en vivo.

El primer lugar recibirá 100 mil pesos, el segundo 50 mil y el tercero 30 mil; además de que habrá un premio especial de 10 mil pesos para la presentación más votada entre el público. “Este dinero viene de donativos y de patrocinadores en específico, no lo genera la UdeG”.

La intención es que este evento se haga año con año, pensando tal vez en que se sumen otras universidades debido a la gran demanda que se ha tenido. Más información en rugido.udg.mx.

