Tras mermas millonarias: Taibo II reconstruye al FCE

Tras un inicio complicado en la gestión del Fondo de Cultura Económica (FCE), luego de sus declaraciones en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), el escritor Paco Ignacio Taibo II suma poco más de 100 días al frente del proyecto editorial con la apuesta por poner libros baratos como su principal bandera.

En entrevista, el encargado del despacho de la Dirección del FCE, señala que durante su gestión, las sucursales libreras han sacado de sus bodegas, hasta el momento, más de 30 mil libros.

“Tenemos repartidos en las bodegas del Fondo de Cultura, de Educal y en el extranjero alrededor de seis millones de libros. Apenas estamos aprendiendo a que lleguen los libros que estaban en las bodegas a los lectores. El miércoles pasado pusimos otros nuevos 70 títulos en ofertas que van de $20 a $49.50 pesos”.

Señala que hay centenares de ejemplares que iban a ser destruidos, pero lograron ser rescatados y ahora serán donados. “Los libros que ya estaban para triturarse los estoy recuperando para regalarlos todos a las bibliotecas populares; estos son libros que estaban embodegados: ediciones que se hicieron de más”.

Taibo II explica también que durante la FIL, las editoriales del Estado invertían una fuerte cantidad para tener presencia durante los días de actividades, sin embargo, antes de recuperar la inversión, perdían dinero. “Entre el Fondo de Cultura, Educal y la Dirección de Publicaciones, se podrían haber gastado entres seis millones y seis millones y medio en la Feria Internacional del Libro (FIL) y tenían ingresos de un millón y medio. No era un problema de la FIL, sino de cómo trabajamos nosotros”.

“Es un tema grave y por eso me reuní con la organización de la FIL para decirles que no vamos a participar en algunas actividades y en otras por supuesto que los vamos a apoyar; en el plan del fomento a la lectura que se hace en las prepas, cuentan con nosotros; la presentación de autores del nuevo Fondo, desde luego que estamos pensado en llevar a 12 autores nacionales e internacionales, pero no haremos cocteles, no queremos publicidad y dejaremos varias cosas de lado para reducir el costo. El Fondo tenía una forma de patrocinio que la FIL nos retribuía: nosotros poníamos 3 millones y la FIL nos daba a cambio una serie de cosas; algunas las acepté y en otras dije que no”.

Pero no solo en la FIL las editoriales perdieron dinero, según Taibo. También las sucursales en el extranjero del FCE reportan mermas millonarias. “Encontramos el FCE con estas historias de bodegas saturadas, todas las filiales en el extranjero pierden dinero, hay un desfase de un millón 300 mil dólares en las filiales del FCE en el extranjero, no hay una sola que gane dinero o que salga tablas. Vamos a cambiar a 10 de los 11 directores en el extranjero”.

Al rescate de Educal

Taibo anotó durante la charla que librerías Educal distribuidas en el país sostienen una deuda a diversas editoriales. “Hay una deuda histórica por mala administración, funcionamiento incorrecto, libros comprados en firme que no se vendieron… Varios años de errores graves acumulados. Resulta que se le debían cerca de 70 millones a 200 editoriales grandes y chicas; estamos negociando con la Secretaría de Hacienda para que cuando Educal se fusione con el FCE llegue sin esa deuda”. Y anuncia que pese a ello, no quitarán ninguna sucursal. “Las librerías Educal distribuidas en todo el país se sostienen solas, no vamos a perder ni una sola, pero no se quedarán en el mismo lugar: tenemos que hacer magia. Hay una librería que paga más renta de lo que factura, hay una que está quebrada desde hace dos años, otra no tiene los libros que debería tener… Vamos a tener que hacer varias operaciones para revivirlas, reubicarlas pero las sostenemos todas”.

De la mano con editoriales

A tres meses y medio, Taibo II vislumbra varios proyectos para consolidar su visión más allá de la rebaja de los precios en libros propios. Están en charlas con editoriales comerciales para comenzar a coeditar con el FCE para, en principio, hacer accesibles títulos que no se distribuyen en el país.

“Son varias las editoriales con las que vamos a trabajar además de Planeta, Anagrama, Océano, Era. Estamos tratando de cerrar un pacto con Akal, con Alianza Editorial, para que los libros que se importaban a nuestro país a precios exorbitantes los coeditemos en México a mitad de precio. Es una mezcla de libros de la gran literatura del siglo XX, básicamente. Nosotros le proponemos a las editoriales y vemos si les interesa hacer el libro juntos, para que cueste menos”.

Avalancha de novedades

Taibo II adelanta que ya tienen algunos títulos para reforzar el catálogo del FCE, mientras que en algunas colecciones volverán a los diseños originales. “En los próximos tres meses y medio vamos a tener en la Colección Popular del FCE un movimiento fuerte: la colección de Economía vuelve a ser naranja, como antes y va a haber nuevos libros de historia. Pero la parte más notable es que empiezan a llegar novelas maravillosas de ciencia ficción, novela policiaca y novela histórica, porque hemos contratado 70 libros, todos de literatura de la segunda mitad del siglo XX. También habrá reediciones pero no del Fondo, sino de editoriales raras que nunca se habían distribuido en México. Vamos a publicar la triología de Philip José Farmer, de novela de aventuras. Vamos a publicar los textos de Egon Erwin Kisch, el mejor periodista del siglo XX. También los reportajes de Larisa Reisner, que no estaban editados; los libros de los hermanos Strugatski, que son un golpe brutal a la ciencia ficción. Vamos a publicar antología de poesía… Va a haber un gran movimiento en la Colección Popular”.