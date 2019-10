Tras Nobel de Literatura, libro de Olga Tokarczuk llegará en español

La originalidad, la inquietud, el compromiso y una prosa muy específica, con sello propio, son los rasgos más destacados de Olga Tokarczuk, la escritora polaca merecedora del Premio Nobel de Literatura.

"'Flights' es una novela clarísima, aunque es circular porque vuelve al mismo lugar, al sitio de la propia existencia humana a través de viajes por el interior del cuerpo y el interior del alma humana"

"Creo que los temas que más le preocupan son la psicología, que forma parte de su formación académica, la búsqueda del sentido de la vida y el arraigo a la tierra, no necesariamente propia. Y desde luego el movimiento. Si no te mueves te mueres, no te conoces ni puedes conocer al otro, y tu vida más o menos carece de sentido", señala Agatha Orzeszek, la especialista que tradujo al español a la narradora polaca para la editorial Anagrama.

La traductora reconoce que tuvo que documentarse muchísimo para trasladar al español la obra de Tokarczuk. "Leí tratados de psicología y estudios de conservación y preservación del cuerpo humano del siglo XVII hasta nuestros días. Su lenguaje no es poético, no es muy metafórico, pero sí es muy denso", puntualiza.

Una de las creaciones más celebradas de la escritora polaca, "Flights", estuvo a punto de sucumbir a la incomprensión de los editores, como tantas otras obras que con el paso del tiempo se revelaron magistrales, hasta el punto de recibir el prestigioso premio Man Booker International. "Cuando envié el original de 'Flights' por primera vez a mi editorial, me llamaron y me preguntaron si tal vez había mezclado los archivos en mi ordenador, porque aquello no era una novela", declaró a The New Yorker la Nobel de Literatura. Y su traductora revira a favor de la autora.

"'Flights' es una novela clarísima, aunque es circular porque vuelve al mismo lugar, al sitio de la propia existencia humana a través de viajes por el interior del cuerpo y el interior del alma humana". La noticia del Nobel de Literatura para Tokarczuk fue recibida por Anagrama con particular entusiasmo, ya que justamente la editorial está preparando en estos momentos la salida al mercado de su novela "Flights", que en español llevará por título "Los Errantes", luego de que su trayectoria haya sido desconocida en el mundo de habla hispana.

Con un amplio registro como novelista, ensayista, poeta y psicóloga, Tokarczuk es una muestra de literatura totalmente contemporánea, que trasciende géneros y fronteras. "Habla del presente, del pasado, de la memoria, del cuerpo. Se hace eco de las historias de toda la humanidad. Es un exponente de literatura medium, ya que a través de ella pueden fluir las historias de mucha gente. Ejemplifica una ruptura con los límites, porque entiende la literatura y la humanidad como algo amplio, como un territorio enorme e inagotable. Es un pozo de sabiduría también", destaca Silvia Sesé, directora editorial de Anagrama. La escritora polaca compartió el Premio Nobel de Literatura con el austriaco Peter Handke.

AC