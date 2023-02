La señora María Luisa Partida está contenta; y no sólo es que sonría, sabe que en unos días se cumplirá —concretamente el miércoles 8 de febrero— el aniversario 103 de la Cantina “Los Famosos Equipales”, una celebración que tiene un toque especial porque justo el año anterior, el establecimiento cerró temporalmente para hacer reparaciones y, más pronto que tarde, reabrió y busca ahora compartir su fiesta con los fieles parroquianos.

El negocio, recuerda la dueña del lugar —en conjunto con sus hermanas—, en entrevista con EL INFORMADOR, “inició en 1920, ya como ‘Los Equipales’, cuando mi abuela continuó lo que tradicionalmente hacía cuando antes tenían (ella y mi abuelo) el tendejón donde, con permiso, vendían alcohol con refresco de cola”.

En aquel principio, continúa su relato la señora Partida, “lo que se vendía era la bebida; la comida llegó años después, y fueron nuestros tradicionales tacos de frijoles, muy locales porque llevan panela, cebolla, jitomate y col”.

Fue en la casa familiar donde se estableció el local con una mesa donde había cuatro equipales en los que podían sentarse a beber quienes llegaran; eso fueron ‘Los Equipales’, cuando estaban en la esquina de calle Joaquín Angulo y González Ortega, una primera época que terminó un 8 de febrero de 1940, cuando se trasladaron a su actual sede, en Juan Álvarez y Mariano Bárcena.

Mucha música

Así, “el mero día”, indica la propietaria, “vamos a traer un mariachi, a partir de las 20:00 horas; el jueves 9 —como venimos haciendo de un tiempo a la fecha— habrá grupo versátil, y el viernes inicia con nosotros la Estudiantina de la Facultad de Derecho de la UdeG; luego, el sábado 11 habrá mariachi también”.

Asimismo, el viernes 17 de febrero, el invitado al escenario será el grupo de rock Tony Vitro, a partir de las 20:00 horas, “y el mariachi, a partir del día 11, estará actuando cada sábado; además, los domingos 19 y 26 de febrero se presentará el pianista Ricardo Orozco Durazo, quien toca en otra conocida cantina centenaria del centro histórico, acompañado por un saxofón o un violín”, estableció la señora Partida.

Buenos samaritanos

Este esfuerzo para armar un programa para varias semanas en adelante es, comenta la dueña del local, “principalmente como un homenaje a nuestros ancestros, porque gracias a su trabajo, esfuerzo y dedicación es que estamos aquí. De igual forma, significa un agradecimiento a los tapatíos, ya que fue por ellos que reabrimos, cuando estuvimos tan cerca de un cierre definitivo”.

En este sentido, la señora Partida no dejó de rememorar la acertada intervención del alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, en el proceso que representó el proceso de remozamiento de la tasca, “porque fue él quien conjuntó a los buenos samaritanos para arreglar”.

Desde la infancia

La propietaria asegura que esta celebración la llena de “orgullo, porque somos parte del Centro de la ciudad, ya nos toman en cuenta como espacio cultural; y yo creo que a la gente le gusta el lugar porque, de entrada, parece que llegas a una casona vieja de pueblo, los sillones te invitan a descansar como si te hallaras en casa, a todo dar. Y voy más lejos, son equipales, un elemento tradicional de Jalisco”.

Asimismo, desde siempre, desde que comenzó el negocio como “Los Equipales”, en aquel 1920, quienes llegaban a consumir no eran potentados o ricos, destaca la dueña, “eran el fontanero, el doctor, el arriero; después, gente estudiada, amigos de mi tía y de mi papá, personas que se forjaron en la política local, que se conocían desde la infancia”.

Y eso lo ratifican muchas de las innumerables fotografías que decoran los muros, testimonios de celebridades que pisaron el local, desde figuras de la farándula hasta deportistas, ya fueran futbolistas o boxeadores; “y han venido a grabar, hace poco Cristian Nodal y Alejandro Fernández filmaron un video, y hace unos días la Banda Adictiva también, y Pedro Fernández grabó aquí unas escenas para una serie televisiva”, aseveró la señora Partida.

Y generaciones enteras de tapatíos han pasado por este sitio emblemático que, sin duda, no es cualquier lugar; de hecho, como memoria familiar, relata la propietaria, “durante la época del Campeonísimo, los jugadores de las Chivas eran amigos de mi papá y, por eso, nosotros convivimos con sus hijos, como una gran familia. Y yo creo que ese el toque que tenemos con la gente, el trato familiar y personalizado”.

Sin duda, los equipales son el mobiliario estrella de esta cantina. EL INFORMADOR/ C. Zepeda

Para fans

Bebidas tradicionales

“Las Nalgas Alegres”: jugo de limón con ron, vino tinto, ginebra y orange crush.

jugo de limón con ron, vino tinto, ginebra y orange crush. “El Charly”: agua mineral con limón, jarabe, brandy, ginebra y un toque de cerveza.

Trato y compromiso

Orgullo y satisfacción son las palabras que emplea la señora Partida, que siempre agradece el apoyo de sus dos hermanas “que me dieron la oportunidad de continuar con esto, me dieron la confianza para reabrir” tras los arreglos —que tomaron desde el 27 de febrero al 21 de julio de 2022, casi cinco meses— que ahora implican “seguir con el mantenimiento y comprometidos con que mejore y esté bien”.

En estas condiciones, no duda la dueña en decirlo, “definitivamente mis hijos son mi gran apoyo para poder seguir con esto, con el negocio; y se comprende que la tecnología está muy avanzada, y ellos son los que me ayudan, que no deja de ser un gran reto, pues la idea es que este sitio siga como es, pero también hay que renovarse, siempre ofreciendo la mejor calidad en el servicio”.

Y la familia está contenta, no sólo por la reapertura sino por haber concretado 103 años con una tradición especial, indica una agradecida señora Partida, “y me emociona haber podido cumplir un sueño que no sabíamos que se haría realidad, pero se consiguió gracias al apoyo de mucha gente que deseaba que el lugar siguiera”.

Exteriores de “Los Famosos Equipales”. EL INFORMADOR/ C. Zepeda



