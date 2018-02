Todo listo para la segunda edición del Festival GDLUZ

Como parte de los festejos del 476 aniversario de la fundación de Guadalajara, ya está lista la segunda edición del festival GDLUZ, el cual estará desarrollándose del 14 al 17 de febrero. La inversión de este proyecto es de 26 millones de pesos, 10 son del Ayuntamiento de la Ciudad y lo demás proviene de los patrocinadores.



Para esta segunda vuelta son 40 atracciones, habrá stands de comida de restaurantes participantes y música en vivo tanto tradicional como de DJ. Durante dos kilómetros, desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cultural Cabañas, el público tendrá la oportunidad de apreciar video mappings, shows multimedia, instalaciones y proyecciones interactivas, artísticas y performance. El año pasado se destacó que hubo una afluencia de 520 mil personas.



Sobre la seguridad del evento, estarán 248 elementos policiacos que realizarán recorridos a pie, en bicicleta, en motocicleta y en unidades. Habrá cuatro puestos de auxilio en Presidencia municipal, Teatro Degollado, Plaza Tapatía e Instituto Cultural Cabañas.



Protección Civil y bomberos tendrán 68 elementos a disposición distribuidos en el Mercado Corona, Plaza Liberación, Plaza Fundadores, Paseo Degollado, Plaza Tapatía, y la Explanada del Cabañas, en cuanto a Servicios Médicos Municipales, serán 60 elementos al pendiente de las emergencias que puedan suscitarse. El DIF Guadalajara instalará 3 módulos de atención a personas extraviadas, que serán atendidos por 22 colaboradores de dicha institución.



Participarán 111 inspectores que vigilarán que los comerciantes cumplan con los reglamentos, se les permitirá trabajar hasta las 00:00 horas. Serán 41 agentes de Movilidad trabajando en tres turnos para asesorar a los ciudadanos respecto a cómo y dónde pueden estacionarse, se pide que lleguen al evento en transporte público, o utilicen servicio de taxis ejecutivos, se está hablando con Siteur para que el Tren Ligero y Macrobús cierren más tarde, asimismo que se utilice Mi Bici.



También se pide llevar ropa cómoda, no llevar carriolas, caminar siempre de lado derecho y no usar flash durante los espectáculos, así como el regresar la pulsera interactiva al finalizar el show multimedia para que otros puedan vivir la experiencia.



En cuanto al transporte público, también se harán modificaciones a algunas rutas. Las rutas norte-sur no se modifican, la mayoría circulan por 8 de Julio. Mariano Bárcenas, fuera de la zona del cierre. El Trolebús en sentido poniente-oriente circula por el túnel de Hidalgo, por lo que su ruta normal solamente se modifica hacia el paso a desnivel. Los cierres viales serán a las 17: horas y se abrirán a las 00:00 horas.



EL DATO



Horario del evento del 14 al 17 de febrero, de 19:30pm a 23:00 horas, en el Centro Histórico de Guadalajara con un recorrido de kilómetros, desde el Mercado Corona hasta el Instituto Cultural Cabañas.

Shows principales: Video Mapping Catedral 20:00, 21:00 y 22:00 horas. Espectáculo Multimedia en Plaza Liberación 20:00, 21:00 y 22:00 horas, Performance Agave Corazón en explanada del Instituto Cabañas 20:00, 21:00 y 22:00 horas.



EDML