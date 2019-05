Tienes un minuto para cambiar tu vida

Por primera vez en Guadalajara estará presente el coach, mentor y filántropo italiano Patrizio Paoletti, uno de los conferencistas y comunicadores más reconocidos en Europa. Para esta ocasión, ofrecerá una charla en nuestra ciudad acerca de su método “OMM” (One Minute Meditation), mismo que ahora es uno de los libros más vendidos.

El método “OMM” ofrece herramientas sencillas que ayudan a suspender la reactividad de la vida cotidiana para llegar a un estado de paz. Patricia Orozco, organizadora de este evento, cuenta que es importante que el público se entere de esta visita y acuda a escuchar lo que tiene que decir Patrizio justo ahora que las sociedades son cada vez más individualistas, segmentadas y violentas.

“‘OMM’ es un best seller en Europa que se hizo con la finalidad de bajar la violencia en el mundo, es un método muy sencillo que te pone cinco pasos fáciles para que un minuto pares y respires profundamente, porque un minuto es un tiempo larguísimo en el que puedes evitar muchísimas cosas, caerte, tomar una calle equivocada, decir palabras incorrectas, o tomar una decisión. El no estar en contacto con nosotros mismos nos hace seres violentos porque nos hace muy reactivos, tú me preguntas algo e inmediatamente yo te digo ‘¿qué quieres?’, aunque nos digan palabras bonitas, siempre estamos predispuestos a algo”.

Comparte que con este texto se pretende llegar a mil millones de personas, por lo que se está traduciendo en varios idiomas y llega por primera vez a México; en la charla del próximo 22 de junio se venderá el libro con un costo de $150 pesos, cuando en librerías tiene un precio más elevado.

“Si este libro llega a mil millones de personas, la vida sería otra definitivamente, porque además nos enseña a conocernos, a darnos cuenta de que estoy primero yo, a no involucrarme de tal manera que los eventos me posean”.

Agrega que Patrizio se dedica al 100% en el desarrollo de la humanidad: es promotor de la paz en todo el mundo. “Hace mucho estudio neurociencia, de cómo funciona la mente, y tiene un sistema que se llama ‘Inner Design Technology’ que ningún científico se lo ha podido rebatir, y da conferencias online en Harvard y otros lados. Además, el coach nos explica cómo funciona la mente y los efectos de las emociones, positivas y negativas, y los efectos de respirar y el contactar contigo”.

Asiste

Patrizio Paoletti ofrecerá la conferencia “OMM” el sábado 22 de junio a las 18:00 horas en Expo Guadalajara, los boletos cuestan $300 pesos y el cupo es limitado, se pueden adquirir por el sistema Ticketmaster.