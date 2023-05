Como parte del programa para el XXVI Festival Cultural de Mayo (FCM), este sábado 13 se estrenará en el Teatro Degollado a las 20:30 horas el madrigal contemporáneo “Destierros”, obra del compositor jalisciense Ricardo Zohn Muldoon, pieza para cuarteto vocal femenino que será interpretada por Quince Ensemble, conocida agrupación de los Estados Unidos, y que fue realizada como encargo para la Fromm Foundation de la Universidad de Harvard.

La puesta en escena -su concepto y dirección- estarán a cargo de Antonio Camacho y su extraordinaria compañía teatral y de títeres La Coperacha; por otra parte, el libreto fue escrito por Laura Zohn, artista multidisciplinaria radicada en Guadalajara, cuyos textos abordan la ruptura con la comunidad, el afecto familiar, las normas sociales y la realidad misma, con base en las historias de cuatro notables mujeres de su familia nacidas a principios del siglo XX, y cuyas vidas confluyeron en esta ciudad.

Historias, música y poesía

En entrevista con EL INFORMADOR, Ricardo Zohn Muldoon afirma que le “conmueve mucho que se estrene la obra en un teatro como el Degollado; una pieza que tiene que ver con Guadalajara e historias familiares, por eso creo que es el mejor foro para esto”.

De igual manera, comenta que el origen de “Destierros” es una confluencia de varios hechos; “por un lado, el grupo vocal de mujeres Quince Ensemble me pidieron que les escribiera una obra; solicitamos entonces a la Fundación Fromm el encargo y, también, al pensar en el texto de base se me ocurrió que fueran historias de mujeres de mi familia, a inicios del pasado siglo, y que fueron importantes para mí, así que pedí a mi hermana (Laura Zohn) que si podía escribir un texto poético inspirado en ellas”.

En estos términos, llamar “Destierros” a la obra, indica el compositor, “tiene que ver con el destierro físico; mi padre fue migrante, vino a México en 1938; pero también los internos que se vinculan con la maternidad, todo lo cual se refleja en estos textos poéticos, enfocados en sentimientos particulares como el anhelo, la fe, la ausencia”.

Puesta en escena

Por otra parte, en lo que concierne a la puesta en escena, Ricardo Zohn ha trabajado con Camacho en otras ocasiones, y se conocen desde jóvenes, incluso coincidieron en algunos escenarios; “décadas después nos vimos involucrados en varios proyectos escénicos, pero Antonio tiene su proyecto a largo plazo de generar obras contemporáneas que, en mi caso, son más bien cantatas escénicas (no son óperas), y él ha participado con compositores ya. Eso es experiencia”.

De este modo, refiere el músico que “Antonio me contactó para otro proyecto y le comenté de esta obra que quería escribir, sobre historias familiares emplazadas en Guadalajara; y como creador enraizado en la ciudad y con gran conocimiento de su historia y leyendas, él me ofreció colaborar con esta pieza y el FCM abrigó el proyecto, que es una especie de interlocución entre el teatro y la música, de alguna forma cada arte tiene su espacio. Antonio lleva a escena al quinto personaje: la ciudad, y se presentan escenas de Guadalajara de los años treinta (el escenario es impresionante). Todo es sugerente y onírico; y tiene su base en un mismo texto”.

Ser de aquí

Para concluir, Ricardo Zohn no oculta su emoción porque esto sea el estreno de una pieza contemporánea de un compositor mexicano vivo; “es algo que le reconozco al FCM, y me parece sano que se presenten obras contemporáneas y que el público pueda seguir creciendo en su apreciación de las artes. Más allá de las cantantes, que son estadunidenses, el resto de quienes tomamos parte en el espectáculo somos de Guadalajara; y eso es algo que me conmueve en lo particular, por estar aquí para trabajar con gente de aquí y contar historias de aquí. El arte tiene eso de local, reconocer lo que sucede acá y que nos corresponde”.

Esta presentación de “Destierros” significa su estreno en Latinoamérica, como parte del Festival Cultural de Mayo (FCM) 2023 y en el marco de los festejos por el 200 aniversario de la fundación del Estado de Jalisco.

Agéndalo

“Destierros”

Fecha: Sábado 13 de mayo 2023.

Sábado 13 de mayo 2023. Horario: 20:30 horas.

20:30 horas. Sede: Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL).

Teatro Degollado (Calle Degollado S/N, Centro Histórico, GDL). Boletos: De 80 a 200 pesos, a través de Ticketmaster.

