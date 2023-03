Este jueves 2 de marzo a las 20:30 horas y el domingo 4 a las 12:30 horas, bajo la dirección de José Luis Castillo, la Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) desde el Teatro Degollado, desarrollará su Programa IV con piezas de Gustav Mahler y Anton Bruckner. A propósito de este par de presentaciones, EL INFORMADOR conversó con el barítono tapatío Carlos López, quien regresa a colaborar con la OFJ, desde el 2018 que había sido la última vez.

“Ya tenía algunos años de no cantar con la orquesta, creo que desde ‘Turandot’ en el 2018, luego se vino la pandemia, hubo cambios en dirección… Y ahora con la llegada del maestro José Luis Castillo, yo estaba buscando precisamente su contacto para proponerle alguna audición para que me conociera, pero tuve la fortuna de que ya me conocía Horacio Cicero, quien es su asistente y me invitaron a términos del año pasado, proponiéndome cantar esta obra de Mahler, que son cinco canciones dedicadas para los niños muertos, que son tomadas de unos poemas Friedrich Rückert, quien escribió más de 200 y Mahler toma estos cinco, los musicaliza y crea una maravilla”.

Resalta que los ensayos han ido muy bien, destacando la labor de los músicos, “y bajo la batuta del maestro no hemos tenido ningún problema, todo ha fluido bastante bien. El reto, personalmente, es poder interpretar los textos sin que uno se quiebre. Hace algunos años yo también tuve la experiencia de perder una hija. Entonces, cantar estas cosas es algo muy significativo para mí”.

Expresa que justamente el proceso para trabajar estas piezas fue lento, porque cuando montaba y ensayaba en casa, tenía que parar porque estaba muy conmovido, “lloraba con ciertos números que me llegan muy en lo profundo, así que creo que personalmente ese es el mayor reto, además de lo vocal, porque se necesita hacer algo muy sutil, algo muy fino, de muchos colores, está bastante grave, bastante agudo… abarca todo el espectro vocal del barítono”.

En cuanto a la emoción de cantar en un foro tan importante y emblemático como el Teatro Degollado, Carlos se siente como en casa, “me ha tocado estar aquí ya en bastantes ocasiones y cada que salgo a este escenario es como vivir otra vida, a mí me encanta, dentro de todos los teatros en los que he cantado, es el que más amo y siempre anhelo volver, además la estructura acústica del Degollado hace que uno mismo disfrute del sonido de la orquesta y la voz, además el público es muy cálido, siempre nos acepta muy bien”.

De hecho, la OFJ con esta primera temporada de conciertos y a través de sus programas, busca que la audiencia conecte con los talentos tapatíos como ya ocurrió con la pianista Daniela Liebman, el guitarrista Mauricio Díaz y ahora con el propio Carlos. “Es muy importante y valiosos para nosotros como artistas locales el que se nos abran las puertas en nuestros escenarios, porque unos años atrás, uno tenía que salir, buscar las oportunidades en otras ciudades o en otro país y creo que algo bueno que nos dejó la pandemia es el hecho de voltear hacia dentro, trabajar con lo que se tiene, descubrir el talento local y darse cuenta que nuestro nivel no le pide nada al talento extranjero”. El viernes 3 de marzo, Carlos también se presentará en el LARVA con “La Traviata” donde interpretará a “Giorgio Germont”.

Agenda

Programa cuatro de la OFJ. José Luis Castillo, director artístico y Carlos López, barítono. Jueves 2 de marzo a las 20:30 horas y el domingo 4 de marzo a las 12:30 horas. Con piezas de Gustav Mahler y Anton Bruckner. Boletos en Ticketmaster.

MF