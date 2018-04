Sueños infantiles hechos arte

Imaginar, crear y brindar felicidad a los seres que los rodean son algunas características de los niños, cualidades que los pueden convertir en grandes artistas desde temprana edad, como en los casos de Cinthya, chelista; Martí, bailarín clásico; Sofía, violinista; e Inés y Lía, pintoras. Cinco niños tapatíos destacados en su área artística que disfrutan de su día a día conjugando sus actividades escolares con su pasión.

Cinthya, por ejemplo, prefirió asistir a una preparatoria semi-escolarizada para tener el tiempo suficiente para dedicarse mayormente a la música, “me interesa demasiado estudiar música, es lo que estoy haciendo ahorita, mi vida consiste en tocar y estar en conciertos”. Mientras que Sofía hace homeschooling y centra la mayor parte de su tiempo en estudiar cuestiones en torno a la música.

Inés asiste a clases de pintura que van más allá de la técnica, pues ella disfruta de explotar su creatividad, por lo que también hace manualidades y goza de la lectura, de donde a veces toma inspiración para pintar. Igualmente, Lía ha destacado en el ámbito pictórico desde maternal y, actualmente, dibuja hasta en sus clases de matemáticas.

Por otro lado, Martí rompió estigmas y decidió, desde los tres años, ser bailarín clásico, por lo que durante 12 años ha perseguido sus sueños. Su determinación, talento y esfuerzo se han visto recompensados, como con la medalla de plata en el XIII Concurso Nacional Infantil y Juvenil 2017 en el Palacio de Bellas Artes.

EN SUS PALABRAS

Los niños opinan...

“Siempre amé el chelo, es parte de mí, es como mi súper amiga, siento que puedo platicarle cosas cuando toco y puedo desahogarme con él. Es un poco estresante hacer tantas actividades, pero al mismo tiempo es relajante porque hago lo que me encanta”.

Cinthya, 15 años

“Me gusta pintar lobos y otros animales, también he dibujado un tigre, una ciudad, un paisaje… Uso lápiz para dibujar, la mayoría de veces, pero también me gusta pintar en acuarelas porque me gustan los colores. De grande quiero ser ilustradora de libros infantiles”.

Lía, 10 años

“Comencé con el violín a los cinco años, mi papá me enseñaba. Actualmente estudio en casa para poder coordinar mis tiempos mejor. No me molesta no llevar una vida ‘normal’, porque lo último que quiero en esta vida es ser normal”.

Sofía, 15 años

“En la mañana voy a la escuela y por las tardes voy a clases de ballet, a veces tomo una y otras dos. Es cansado sí, pero una vez que estoy bailando se me olvida todo, me relajo mucho, los problemas se van cuando uno baila”.

Martí, 15 años

“Empecé a pintar desde que era muy chiquita. He cambiado mucho de clases porque me gusta hacer cosas diferentes. Pintar es, si tú tienes un problema, te puedes desahogar, te permite expresarte mucho, también otras formas, pero a mí me gusta más pintar”.

Inés, 12 años