Siri Hustvedt, premio Princesa de Asturias de las Letras

La prolífica escritora estadounidense Siri Hustvedt, estudiosa de "las cuestiones fundamentales de la ética contemporánea", fue premiada este miércoles con el Princesa de Asturias de las Letras, anunció el jurado tras reunirse en la ciudad de Oviedo.

La novelista, ensayista y poeta de 64 años, traducida a más de treinta idiomas, fue distinguida por su larga y variada carrera, con la que contribuyó al "diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las humanidades", indicó el jurado en un comunicado.

Hija de madre noruega y padre estadounidense, Hustvedt tiene un perfil polifacético: es licenciada en Historia, doctora en Literatura Inglesa por la Universidad neoyorquina de Columbia, y además experta en neurociencia y psicoanálisis.

Desde 1982 es por cierto esposa del novelista norteamericano Paul Auster, merecedor del mismo galardón en 2006.

Siri Hustvedt arrancó a inicios de los años 80 su prolífica trayectoria, que comenzó con el poemario "Reading to You", y siguió con ensayos y artículos en revistas científicas.

En este sentido, el jurado destacó su obra "Living, Thinking, Looking" (Vivir, pensar, mirar), una recopilación de 32 conferencias y artículos fechados entre 2005 y 2011, donde "desarrolla algunos de sus temas preferidos, relacionados con la literatura, la filosofía, la psicología, el psicoanálisis y las neurociencias".

La escritora es igualmente autora de varias novelas, entre ellas la saga familiar "What I Loved" (Todo cuanto amé), publicada en español por Seix Barral.

Además de todo esto, Hustvedt se ha interesado por la pintura, e impartió charlas sobre la materia en el madrileño Museo del Prado (premio Princesa de Asturias de Humanidades este año) y en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York.

Su último ensayo es "A Woman Looking at Men Looking at Women", del año 2016 (La mujer que mira a los hombres que miran a las mujeres, editado por Seix Barral).

Una vocación temprana

Hustvedt vivió con su familia en la ciudad noruega de Bergen el curso académico 1967/68, y luego pasó un verano de intensa lectura en Islandia. Cuenta en su ensayo autobiográfico "Extracts From the Story of a Wounded Self" que fue ahí cuando decidió ser escritora, y que desde entonces seguiría leyendo abundantemente y escribiendo poesía y relatos cortos.

El de las Letras es el quinto de los ocho premios internacionales Princesa de Asturias, considerados como los Nobel del mundo hispánico. En la categoría competían en esta ocasión 28 candidaturas procedentes de 17 países.

El año pasado la galardonada fue la francesa Fred Vargas, conocida por su larga serie de novelas negras. Entre los ganadores de años anteriores figuran el cubano Leonardo Padura (2015), el español Antonio Muñoz Molina (2013), el colombiano Álvaro Mutis (1997) o el mexicano Juan Rulfo, en 1983.

El galardón consiste en una escultura de Joan Miró y una dotación de 50 mil euros (unos 56 mil dólares), un diploma y una insignia.

Como de costumbre, los premios los entregarán los reyes de España, Felipe y Letizia, en un acto solemne previsto el próximo mes de octubre en Oviedo, capital de la región de Asturias.