En el marco de la conmemoración del Día de la Escritora, que promueve la Biblioteca Nacional de España desde hace seis años, la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco por medio de la Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico y de la Jefatura de Lengua y Literatura, con la colaboración de Carmen Villoro, Directora de la Biblioteca Iberoamericana “Octavio Paz”, organizan en conjunto el Primer Coloquio de Escritoras 2022, cuyo objetivo es honrar la trayectoria de las mujeres destacadas por su obra en el ámbito literario de nuestro país y que en esta ocasión celebra en especial a Margo Glantz y Dolores Dorantes.

En charla con EL INFORMADOR, la escritora y periodista Dolores Dorantes (Veracruz, 1973), quien vuelve a México tras once años de estar en Estados Unidos, destaca que —en buena medida— decidió venir a Guadalajara gracias a “la presencia de Carmen Villoro, a la amistad que la une a Laura Solórzano, además de la emoción por convivir con Margo Glantz”, elementos que la hacen sentirse “sostenida, protegida y abrazada”.

El evento, a tendrá lugar el día 18 de octubre en el Edificio Arroniz, para Dorantes, le produce “sentimientos encontrados, porque después de once años me emociona volver a mi país, pero me da miedo también; ahora, estoy feliz, se trata de un encuentro de escritoras, por primera vez puras escritoras en Guadalajara y ser parte de esto me pone contenta. No sé cómo me sentiré al experimentar de nuevo estar en México, pero ya enfrentaré mis emociones”.

Refiere que la labor de Villoro ha sido “extraordinaria”, al poner de relieve y brindar visibilidad “a la obra de tantas mujeres, un sitio que nos ha correspondido siempre pero que ya se hace tangible”, a lo que se suma celebrar la figura de Margo Glantz, “que se ha ganado el respeto de todas nosotras, por su forma de vivir e involucrarse con cualquier generación de mujeres; siempre está presente, sobre todo en redes sociales. Es atenta y amorosa, una ráfaga de aire fresco, y esa clase de actitudes (generosa, sensible y sin protocolos) hacen falta en la literatura mexicana”.

Experiencia: poesía y libertad

Privilegiada por tomar parte en este homenaje a Glantz, Dorantes afirma que le agrada “poder dialogar con generaciones que ya no me tocó conocer por mi salir del país durante 11 años; la idea es dialogar y opinar mutuamente sobre nuestro trabajo, para abrirnos camino como mujeres en la literatura”.

Como autora, establece que “mi visión es profundamente periodística, lo mismo que mi experiencia de vida; cuando empecé a trabajar en medios —desde los 17 años— y luego hacerlo en Ciudad Juárez (en plena frontera), eso me dio una experiencia de primera mano acerca de lo que sucede en el país, sin estadísticas o notas de TV, en el trabajo de campo”.

Agrega que es “por eso que creo que mi trabajo no se separa de eso, no he dejado de ver como periodista. Es una visión que es parte de cómo veo la vida, y me aleja del egocentrismo. Pero también respeto la libertad, y necesitamos expresar lo que nos mueve y motiva para estar vivos. Mi experiencia es una, pero hay otras mujeres que abordan su trabajo desde otra perspectiva”.

Finalmente, Dorantes elige como forma expresiva la poesía, pues “me ha ayudado a revelar lo que llamo ‘mi estructura de pensamiento’; y puedo escribir de forma más lineal (hago crónicas y reportajes), pero cuando se trata de arte, si lo hiciera lineal no estaría expresando fielmente la manera real en la que pienso, como se suscitan mis reflexiones. Últimamente, lo que hago es combinar lo que me preocupa y los temas que me interesan, para construir la forma de manera libre, respetando mis procesos mentales”.

Sobre la autora

Dolores Dorantes es periodista y escritora mexicana, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro MUJER MIGRANTE, que promueve la escritura autobiográfica de mujeres migrantes en Estados Unidos. Es conocida por su trabajo de investigación en la frontera norte del país, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde vivió durante 25 años. Desde 2011, comenzó a vivir en Estados Unidos con asilo político. A la fecha, ha publicado 10 libros de poesía y su trabajo ha sido traducido a siete idiomas.

Agéndalo

Primer Coloquio de Escritoras

Conferencia de Dolores Dorantes, 18 de octubre, a las 18:00 horas, en la Biblioteca del Edificio Arroniz (Zaragoza 224, en el Centro).



CT