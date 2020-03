Salud y encierro son compatibles

Es normal experimentar algo de ansiedad en estos días. Nuestras actividades han cambiado, se pasa más tiempo con los pequeños de la casa, y las ganas de comer aumentan.

La nutrióloga clínica Ericka Mayela Servín Rodríguez nos proporciona estos consejos para mantener el peso, evitar ansiedades y, sobre todo, aumentar las defensas durante el encierro en casa por cuarentena, por motivo del COVID-19 .

Recuerda hacer las compras por internet para no tener que salir de casa o bien pedir los alimentos por vías electrónicas o de plataforma.

Las siguientes recomendaciones ayudarán a nutrirse de la mejor manera posible y sin culpas.

Es importante lavar, desinfectar y limpiar alimentos, superficies y utensilios de cocina, así como las vajillas a utilizar, esto con la finalidad de evitar un contagio de coronavirus, además de lavarte bien las manos cuantas veces te sea posible y utilizar gel antibacterial.

— ¿Qué hacer para no subir de peso en esta cuarentena?

— Primero que nada anticipar. Es importante planificar actividades, tiempos de comida y de snacks; no debemos abusar de estos últimos, la prudencia es la clave, tres comidas y dos colaciones son suficientes para cubrir el día y mantenernos con energía.

Recuerda que las frutas son para comerse, no para beberse. Es un mito muy difundido que tomar jugos de fruta recién exprimida aumenta nuestras defensas, pero no es así, al convertir en jugo, rompemos la capa que mantiene las vitaminas lejos de la oxidación y dejamos toda la fibra en el basurero, por lo que consumimos agua y azúcar y desaprovechamos muchos beneficios.

— ¿Qué comer para aumentar tus defensas?

— Frutas de temporada y vegetales en baja cocción. Recuerda que para mantener la mayor cantidad de nutrientes en los alimentos que provienen de la tierra, estos deben estar lo más natural posible.

No te concentres sólo en la vitamina C, las enfermedades respiratorias se enfrentan con el combo A, C, B, D, E.

La vitamina A la puedes encontrar en algunos alimentos de origen animal como el huevo y el pescado, pero también en frutas y verduras con tono amarillo o naranja.

La Vitamina C está presente en la mayoría de los cítricos, pero también en frutos más dulces como la guayaba, que es la reina de este micronutriente.

El complejo B es importantísimo para nuestro sistema inmunológico; se encuentra en vegetales de hoja verde, legumbres, frutos secos como la nuez y la almendra, pescados y cereales integrales.

La vitamina B12 sólo se encuentra en alimentos de origen animal, por lo que si llevas una dieta vegetariana, será importante que la suplementes.

La vitamina D está presente en hongos como el champiñón o las setas, pescados de agua fría como el salmón y lácteos enteros, pero lo que ayudará a que ésta se encuentre fija en tu organismo con un ratito de Sol. Seguro en algún espacio de la casa llega ese rayito de Sol que debemos pescar para mantenernos a cien.

Grasa e hidratación

¿Se puede quemar grasa en la cuarentena?

— Aprovechemos el tiempo libre. En tiempos de internet busca rutinas en medios electrónicos y elige tu favorita. También puedes crear tus propias rutinas, verás lo divertido que es y después de estos 40 días estarás estrenando figura y mejorando tu salud y la de los que te rodean.

¿Qué recomiendas para una buena hidratación?

— La hidratación es muy importante para evitar fatiga, dolor de cabeza, malestar y ansiedad. Así que toma mucha agua natural, un poco de agua de frutas de temporada, evitando usar azúcar.