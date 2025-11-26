Rinden homenaje al talentoso pianista David González Ladrón de Guevara

David González Ladrón de Guevara, el gran músico y pianista tapatío, cuya vida fue siempre un testimonio y ejemplo de lucha, esperanza y valentía, fue homenajeado la tarde de este miércoles en la Cineteca FICG de la UdeG, en un emotivo evento en el que se le agradeció al hijo, al joven, al amigo y al músico virtuoso que marcó a todos a cuantos conoció. La sala Guillermo del Toro, donde se llevó a cabo el homenaje, estaba llena de familiares, de amigos, de compañeros que compartieron la vida con David. Fue una tarde llena de emociones encontradas, de suspiros y de lágrimas, pero sobre todo de orgullo por el joven que, pese a todas las circunstancias, sorteó los percances de la vida misma con su ánimo inquebrantable, su fe, su sentido del humor, y su agradecer diario.

José Luis González Moya, reconocido pianista jalisciense, y padre de David, agradeció a los presentes, agradeció a Dios por la vida de su hijo, y agradeció por ser parte de una sociedad libre, cada vez más incluyente, donde David vivió, fue él, y se desenvolvió en el lenguaje de la música.

"Yo le doy gracias a Dios por la vida de David, gracias por la sociedad en la que vivimos donde hay libertad. Que esto se escuche como un río, como un torrente. Quiero alabar especialmente a Dios por la vida de David, por la vida de nuestro hijo", dijo. El minuto de silencio que se extendió por la sala, fue, como lo es en la música, un componente armónico, donde los recuerdos y las miradas estaban puestas en la pantalla enorme en la que David, retratado con el crepúsculo y el mar de fondo, seguía mirando a todos como siempre fue: sonriente, desenvuelto, y desbordado de vida.

Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, que también estuvo presente durante la ceremonia, comentó que estaba seguro que David había sido recibido por Dios con una sonrisa, y que "ya está haciendo lo que más le gusta; tocando su música para la alegría del cielo".

El homenaje estuvo armonizado por el Ensamble Lírica Nova, conformado por la familia González Ladrón de Guevara, que, haciendo uso de un piano blanco cubierto de flores, violines, flauta, bajo y sus voces prístinas, tocaron dos melodías que David compuso, y en las que plasmó su carácter, sus inquietudes musicales, y un componente de su alma: una canción concebida especialmente para la boda de su hermana, y la pieza "Inquebrantable", que resume sin palabras, sino en el lenguaje de la música, todo lo que fue él.

David González Ladrón de Guevara falleció el pasado mes de octubre, a sus 28 años. Nació con Síndrome de Miller, una condición genética que afecta huesos, músculos y rasgos faciales, y que en su caso significó nacer con cuatro dedos en cada mano y dificultades auditivas. Esto jamás fue un obstáculo para que David fuera uno de los músicos más notables, inspiradores y talentosos de Jalisco, llegando a tocar incluso en escenarios internacionales, frente al piano que tocó con tanto cariño siempre, y que fue su pulso de vida. Nunca se enfocó en sus limitaciones, sino en todo aquello que sí podía hacer, y fue un ferviente defensor de los sueños, no como algo imposible, sino como una posibilidad que puede -y debe- ser alcanzada.

El homenaje concluyó con la proyección del documental "Concierto para otras manos" de Ernesto González Díaz, que estuvo nominada al Ariel por Mejor Documental, y que también formó parte de la selección del Premio Hecho en Jalisco del Festival Internacional del Cine en Guadalajara. Una mirada última al joven feliz, de entusiasmo indómito, que todo el tiempo inspiró a quienes compartieron la vida con él. En su música, en su ejemplo, en su lucha, David González Ladrón de Guevara sigue vivo.

