UdeG y Secretaría de Cultura de Jalisco formalizan convenio de colaboración

La Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco firmaron un convenio destinado a fortalecer la colaboración institucional y ampliar el alcance de la agenda cultural del estado. El acuerdo, celebrado este miércoles con la presencia de autoridades universitarias y estatales, busca generar proyectos que incidan en la comunidad artística, estudiantil y en la sociedad en general.

La Rectora General de la UdeG, Karla Planter Pérez, subrayó que la cultura debe asumirse como parte esencial del desarrollo social. “La cultura no es un accesorio, sino una necesidad vital para el desarrollo de nuestras comunidades”, afirmó. Señaló que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de impulsar programas que involucren a la ciudadanía y promuevan el acceso a las manifestaciones culturales.

Planter añadió que la alianza reafirma una relación que ya ha dado frutos para ambas instancias: “Queremos que la colaboración entre la Secretaría de Cultura y la UdeG siga siendo un ejemplo de cómo el trabajo conjunto puede multiplicar resultados…, es motivo de alegría lograr esta vinculación, con el fin de organizar actividades de rescate, promoción y difusión de la cultura”.

Durante la ceremonia participó la Rectora del Centro Universitario de Chapala (CUChapala), Patricia Rosas Chávez, quien destacó que estos acuerdos permiten consolidar recursos y dar continuidad a iniciativas de innovación cultural, así como a la organización de festivales y circuitos que inciden en la vida universitaria y comunitaria.

Rosas Chávez recordó que el CUChapala ha impulsado actividades que buscan ampliar el acceso a la cultura en la región, como el Encuentro Nacional de Poetas realizado este año en la ribera de Chapala. “Nuestra Rectora General, Karla Planter, y el Secretario de Cultura, Luis Gerardo Ascencio Rubio, están construyendo una atmósfera de colaboración y reconociendo que la cultura es un bien social fundamental”, dijo.

El Secretario de Cultura, Ascencio Rubio, destacó la aportación de la UdeG a la vida cultural del estado y subrayó que este convenio marca una ruta común en materia de formación, investigación y preservación del patrimonio.

Afirmó que la colaboración con los centros universitarios permitirá ampliar iniciativas que ya se han puesto en marcha en Chapala: “Esta colaboración es importante para generar investigaciones y alternativas para salvaguardar el patrimonio histórico y cultural de Jalisco. El CUChapala nos ha hecho aliados de su compromiso cultural, y es un honor poder replicarlo por medio de la red de la UdeG”.

