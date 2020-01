Reviven a Rivas Mercado

La compañía Aleph Teatro presenta “Antonieta, fantasma de Notre-Dame”, obra de Guillermo Schmidhuber con dirección de Lourdes Salmerón.

La puesta en escena presenta la historia de Antonieta Rivas Mercado, un personaje del México postrevolucionario que promovió la cultura en el país. Fallecida en la Catedral de Notre-Dame en 1931, la imagen de Rivas Mercado permanece como un referente histórico importante como feminista defensora de los derechos, mecenas y promotora de artistas, activista y escritora. En la producción es interpretada por Paloma Padilla, a quien acompaña en escena el actor Saúl Naranjo.

Lourdes Salmerón, la directora, comentó que su acercamiento al teatro se debe precisamente por el autor, pues fue su maestro en la Licenciatura de Letras Hispánicas. Posteriormente su formación en el teatro vino con talleres y colaborando como asistente: esta es su quinta obra dirigida.

Del texto de Guillermo, Lourdes comentó: “No se ve la vida completa, pero se presenta como una introducción para que la gente conozca más a este personaje. Es un reto cuando vemos que hay gente que la está estudiando y quieren ver la obra para ver qué se dice de ella. Aunque es ficción, parte de un personaje real. La historia como se presenta nace de la imaginación de un dramaturgo, con el filtro de cómo lo interpretamos”.

En el relato está la parte histórica de la Catedral de Notre-Dame como personaje: “Se habla mucho de ella, de lo que allí se encierra”. Paloma abundó en la pieza: “Ella hace una visita en la catedral, es importante dentro de la historia. Es hacer que las personas sientan que están visitando también Notre-Dame”. La actriz platicó sobre la importancia de Rivas Mercado en la historia mexicana y la forma en que se ve en la obra: “Lo que me llamó la atención es cómo se involucró en temas culturales, todo su aporte. Me pareció interesante que dentro del texto, según lo interpreto, no la presenta como una heroína o como villana, las cosas que vivió negativas fueron hasta cierto punto su responsabilidad. Sí hubo quien se aprovechó de ella, pero está nivelado ese aspecto”.

“Antonieta, fantasma de Notre-Dame” en Casa Reforma Centro Cultural (Calle Reforma, 369): viernes 17 y 24 de enero (20:00 horas) y sábados 18 y 25 de este mes (19:00 horas). Entrada general $120 pesos preventa; $150 pesos día del evento; en taquillas del recinto.

Las figuras masculinas

Saúl hace la representación de los hombres que pasaron por la vida de Antonieta: “Es interesante cómo se desenvuelve ella con las figuras masculinas. El público tendrá manera de emitir un juicio de su conducta con estos hombres. Se ve reflejado el abuso, de alguna manera”. Del personaje histórico, Saúl añadió que “fue un descubrimiento, hubo necesidad de hacer una búsqueda y saber cómo se desarrolló con muchos personajes. Ellos no hubieran sido lo mismo sin ella”.

Lourdes agregó que la figura masculina se presenta como “una concepción de la masculinidad, de qué manera los hombres la influyeron. Cómo se enamoró de hombres que no podían corresponder, no porque no quisieran: eran en su mayoría homosexuales, o casados”.

Además, de la obra de Guillermo en general, Lourdes comentó: “Él y su esposa han estudiado mucho a las mujeres, Sor Juana, Antonieta. Son figuras femeninas presentes en su obra e investigación”.

