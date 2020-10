Revela la historia detrás de Genaro García Luna

Para el periodista Jesús Lemus la justicia en México no existe, es un espectáculo mediático en el que la corrupción y la ambición de poder reinan sin consecuencias realistas y significativas para el ciudadano mexicano.

Tras la publicación de “El licenciado”, su más reciente libro de investigación periodística, Jesús Lemus comparte la travesía que ha experimentado para hacer una meticulosa síntesis sobre los 27 años de historia política de Genaro García Luna, quien actualmente está en juicio acusado de estar íntimamente ligado al Cartel de Sinaloa, el cual influyó para que fuera designado como Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón.

“García Luna no solo había sido el protagonista de actos deshonestos o de corrupción cuando fue Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de Calderón, yo voy más atrás, cuento su criminalidad desde que fue funcionario del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno de Salinas de Gortari, luego continua con Ernesto Zedillo, quien también lo reubica en 1999 en áreas de inteligencia, después Vicente Fox lo lleva a la titularidad de la Agencia Federal de Investigaciones, y hasta que Felipe Calderón lo lleva a la cúspide”.

Arropado por la editorial HarperCollins, Jesús Lemus parte desde los orígenes de Genaro García Luna (conocido como ‘El licenciado’ en el cartel), a quien considera como uno de los personajes políticos más sombríos y perversos de México, ya que sus decisiones y alianzas con el crimen han desencadenado miles de muertes, desapariciones forzadas, hostigamiento y encarcelamientos injustos como del que fue objeto el propio periodista Jesús Lemus.

“Es el funcionario público, que hemos tenido hasta la fecha, más perverso que ha habido en la historia reciente de México. A él no le importó el dolor de cientos de miles de familias que vieron a un ser abatido por la delincuencia, por el ejército, por la policía federal, no le valió ese dolor y prefirió su bienestar político, económico y social a costa de miles de muertos, desaparecidos, desplazados y personas castigadas de manera injusta”.

Jesús Lemus destaca la apertura que diversos formatos de recreación tienen cada vez más para llevar historias y datos realistas sobre las entrañas del narcotráfico y su relación con la política; sin embargo, puntualiza la responsabilidad que tanto autores y el público deben tener hacia libros, series, películas y música, para no romantizar a los personajes que protagonizan y desencadenan en la vida real un problema que ha dejado a miles de muertos.

“Creo que se ha romantizado mucho a la literatura del narcotráfico, no tanto por los mismos medios impresos, sino por las series televisivas. En el aporte que hacen algunas plataformas digitales, sí romantizan más la idea del narcotraficante que es guapo, rico, bondadoso y siempre con principios fundamentados, eso es lo que hace que pensemos que la literatura del narco es romántica, pero no, hay libros que hablan de las crueldades, de sus personalidades perversas”.

Ante la decisión por parte del Gobierno Federal de cerrar permanentemente el penal de Puente Grande, en Jalisco, y en donde estuvo preso durante tres años por su ejercicio periodístico, Jesús Lemus expresa sentir un alivio emocional al recordar los impactos que este lugar le provocaron física y psicológicamente tan solo por hacer uso de la libertar de expresión y de prensa.

“Fue la mejor noticia que he recibido en los últimos años, es casi equivalente a cuando me liberaron de la cárcel. Cuando salí de la cárcel fue físicamente, pero emocional y mentalmente seguía allí. Ahora al determinarse el cierre de esta prisión, es un alivio, siento verdaderamente que mi pensamiento no estará ahí todos los días”.

