Random House alista más de 30 actividades para la FIL virtual

“Es una decisión acertada”, así es como Roberto Banchik, director general de México y Centroamérica de la editorial Penguin Random House, califica la postura de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), luego de que el encuentro tapatío anunció el viernes pasado que cancela sus actividades presenciales para migrar, por primera vez en su historia, al formato totalmente virtual. Lo anterior como una medida de cautela ante la pandemia de COVID-19.

“Creo que es la decisión correcta, por la información que tienen las autoridades de la FIL, y por lo que le oí a Raúl Padilla -presidente de la FIL- decir sobre las recomendaciones de la Sala de Situación en Salud por COVID-19 de la Universidad de Guadalajara; imagino que han estado monitoreando durante mucho tiempo los datos y llegaron a la conclusión de mejor cancelar. Me parece una decisión valiente, porque no es fácil cancelar un evento así en Guadalajara”.

En el pasado mes de julio, Penguin Random House compartió públicamente su decisión de no acudir presencialmente a la FIL con ninguno de sus diversos sellos editoriales y sus habituales stands, ausencia que también se replicaría en diversas ferias literarias internacionales que, como la de Frankfurt, progresivamente también cancelaron sus actividades en físico.

Sin embargo, la disposición de sumarse a las dinámicas digitales que, entonces la FIL contemplaba realizar de manera híbrida entre lo presencial y virtual, siempre estuvo latente para Penguin Random House y que actualmente reafirma al señalar que la casa editorial participará con 30 actividades virtuales como mínimo y a la espera que más de sus autores y aliados se integren a este formato.

Será hasta finales de octubre cuando la FIL anuncie su programa completo y Penguin confirme de igual manera todas sus actividades, además de ver con optimismo las plataformas especializadas que la feria tapatía habilitará para impulsar negocios y venta de libros, sin olvidar el apoyo y nuevas estrategias que se debe de hacer en conjunto con las librerías y demás puntos de venta.

“El canal de venta online, el ‘e-commerce’, ha crecido mucho, pero no es mayoritario aún con los libros, y creo que es un buen momento para invertir en lo que sea necesario para que, junto con los libreros, atraer nuevamente a la gente para que vayan a las librerías”.

Enfrentar a la pandemia

Roberto Banchik puntualiza que desde la activación gradual de la contingencia en México y en América Latina, la editorial adecuó sus estrategias para aminorar los estragos económicos que se avecinaban, y así replantear el lanzamiento de sus novedades editoriales.

“Como a todos, nos agarró por sorpresa esto y sí hay una disminución importante de ventas en toda la industria, pero a nosotros por suerte también nos agarró bien parados, ya traíamos una transformación digital importante, impulso en venta en línea, reaccionamos rápido al cierre de librerías. Por la disminución de venta, redujimos el plan editorial, frenamos las novedades de abril y mayo, que eran 70 por mes, las pospusimos, al igual que en el resto del año que estamos lanzando, pero ya sabemos qué hacer, la incertidumbre es menor ahora”.

Educal y su deuda millonaria

Sobre el adeudo que Educal tiene con Penguin Random House, Roberto Banchik, señala que no hay avances para recuperar lo que la editorial vendió en 2018 y 2019 a través de la mencionada librería, la cual pertenece a la red del Fondo de Cultura Económica.

“Lo último que supe, cuando le preguntaron a Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), quien no es el director de Educal, aunque formalmente es él quien dicta las instrucciones, es que para él esta deuda ya no existe, porque firmaron los editores. Nosotros no firmamos, el adeudo sigue. Educal decía que era por administraciones anteriores que no reconocían del todo, pero tampoco nos pagaron lo de 2019 cuando la administración ya era de ellos”.

Banchik recuerda que en diciembre de 2019, Educal exhortó a las editoriales, con las que tiene adeudos, a que les condonaran el 20% de la deuda o, de lo contrario, no recibirían pago alguno.

Finalmente, sin detallar cifras en concreto, Banchik señala que “la deuda de Educal hacia Penguin asciende a millones de pesos”.

JL