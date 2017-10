Reconocen a Peggy Espinosa

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) otorgó la tarde de ayer, en reunión extraordinaria de su Consejo Directivo, el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial a María Esperanza Espinosa Barragán, conocida de manera cariñosa en el mundo editorial como Peggy Espinosa, “por su destacada labor editorial desde hace 38 años”.

Nacida en Guadalajara, su labor en el universo de los libros comenzó en 1979, junto al artista Vicente Rojo, con quien desarrolló proyectos para la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. En 1990 fundó el sello insignia de su carrera: Petra Ediciones, que publica “libros de fotografía, arte, ficción y no ficción para niños y jóvenes creados por autores y artistas innovadores, que están convencidos que el valor de percibir, descifrar y comprender el mundo depende en gran medida de las experiencias significativas de la infancia”.

La CANIEM otorga el Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial a María Esperanza Espinosa Barragán por su destacada labor editorial. pic.twitter.com/uKm8PzLXfV — CANIEM (@CEditorial) 3 de octubre de 2017

Esta presea se suma al Bolonia Ragazzi New Horizons que otorga la Feria del Libro para Niños de Bolonia; el premio BOP —Bologna Prize for the Best Childre’s Publishers of the Year— región Centro y Sudamérica y el Premio al Mérito Editorial que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

El Premio Nacional Juan Pablos al Mérito Editorial, que la CANIEM entrega desde 1978, tiene como finalidad promover el reconocimiento público, estimular la actividad editorial y mejorar la calidad de las publicaciones.