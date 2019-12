Rebecca Ross crea mundos fantásticos

La escritora estadounidense Rebecca Ross visitó Guadalajara para presentar su novela “La rebelión de la reina”, la primera parte de una historia que contará en dos entregas (bajo el sello de la editorial Puck). La trama nos presenta a “Brienna”, protagonista de esta historia, quien recibe el solsticio de verano ansiosa de dominar sus poderes, una escena que llegó a Rebecca de manera sorpresiva, según platicó.

“Es una historia interesante que inspiró este libro. Trabajaba en otro texto, completamente diferente, y tuve una visión de la protagonista en la biblioteca, acompañada de su amiga. Tenían una conversación cuando ella dijo: ‘El solsticio de verano es en ocho días, y aún tengo que dominar mi pasión’. Nunca antes tuve un personaje que se me apareciera tan vívidamente y que dijera algo así. Escribí la frase antes de olvidarla. Me pregunté cuál sería su pasión, imaginé qué cosas de la vida requieren tiempo y devoción para controlar. Pensé en el arte, en música. Así empecé a escribir imaginando por qué se preocupa por eso. Comencé a escribir este libro para averiguarlo, literalmente de esa semilla. Se desarrolló en el camino. Nunca antes había desarrollado una idea así”.

La sede de su escena, una biblioteca, remite a un ambiente conocido por la autora, quien estudió Lengua Inglesa y ha laborado como bibliotecaria. De su pasión por la lectura, Ross cuenta que “siempre me ha gustado leer, desde pequeña. Mi amor por la lectura alimenta mi amor por la escritura”. La autora comentó algunas de sus lecturas favoritas en esta etapa de la vida: “En la adolescencia leí historias como ‘Las crónicas de Narnia’ y ‘El señor de los anillos’, muchas cosas fantásticas han inspirado mi escritura”. Por ello su decisión de carrera se centró en la literatura, “cuando tenía que elegir la carrera sabía que tenía que ser esto, me encanta leer y escribir. Quise seguir con lo que me apasionaba, aunque en la universidad no sabía si escribiría un libro que se publicara”.

Una saga de fantasía

Su novela “La rebelión de la reina” tendrá una secuela, titulada “La resistencia de la reina” según adelantó Ross: “Es como una saga, continúa la aventura en el segundo libro. Fue curioso, originalmente pensé que sería un libro solo, sin secuela. Tenía un segundo libro en el contrato con la editorial. Iba a ser el mismo mundo, pero con otro personaje. Pero no me sentí a gusto, algo faltaba y de pronto pensé en regresar a la historia de ‘Brienna’ y continuarla. En cuanto empecé se reavivó el fuego y avancé mucho. Me dejé llevar por mi instinto, quería que el segundo libro fuera el mejor posible”.

El género de la fantasía y su acercamiento al público juvenil van de la mano: “Siempre me ha gustado este género para jóvenes lectores. En los últimos años particularmente se ha hecho muy popular. Como somos adolescentes siempre hay muchas cosas que pasan, tratamos de descubrir quiénes somos. Los libros pueden ayudar, incluso si son sobre mundos fantásticos en los que realmente nunca estaremos: pero aprendemos de los personajes, es lo importante. Por eso me gusta escribir para este tipo de lectores”.

Luego de publicar la secuela de “La rebelión de la reina”, Rebecca lanzará otra novela, fuera de este mundo fantástico: “Ya tengo otro libro, es completamente diferente, pero también para jóvenes lectores. Está inspirado en la antigüedad clásica. No es una saga, es la historia completa en un solo tomo”.