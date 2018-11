Pulse UNF, en retrospectiva artística

Encontrarse sin camino ha sido una fuente de inspiración creativa para Pulse UNF, artista plástico que tras replantear la dirección de su propuesta visual emprende una nuevo proyecto que lo lleva “A la deriva”, exposición en la que expresa el antes y después de su trayectoria en el mundo gráfico.

Será en Galería Ajolote (avenida Guadalupe 1688) donde Pulse exponga el próximo 9 de noviembre las dos facetas primordiales de su trabajo en la pintura y técnicas mixtas al mostrar sus inicios y la transición de su propuesta cuando la incertidumbre ha logrado la calma.

“Tenía mucha obra guardada y quería sacar esos trabajos. Entré en un proceso de introspección, no sabía hacía dónde seguiría mi propuesta, ya no me convencía y quería encontrar algo nuevo, tenía unos personajes muy marcados, seguía en esa misma línea de la ilustración y la cultura pop, pero siento que ahora el trabajo ha madurado más, me sentía un poco estancado”.

Pulse puntualiza que al tener esta sensación de estar a la deriva, la idea de emprender nuevas formas lo llevó a formalizar propuestas diferentes que ahora se concretan en una exposición individual, en la que además de su obra pictórica también se incluyen instalaciones.

“Estaba a la deriva, pero el estar en la nada también te da otra posibilidad, puedes empezar de cero, tomas lo que te sirvió anteriormente y te dejas llevar, empiezas con un renacimiento”, expresa el artista al revelar que en la galería se aprovecharán las dos salas para expresar, por un lado esa “tempestad” creativa y por otro, ese resurgimiento pictórico.

“Me gusta estar en constante exploración, buscar nuevos procesos creativos en mi obra, pero siempre intento que exista un hilo conductor que mantenga unido mi estilo”, agrega.

Si algo caracteriza a la mayoría de las obras de Pulse es la presencia de figuras humanoides o rostros, esto como parte de la apropiación que el artista hace sobre el legado pictórico de México, pero añadiendo esas pinceladas que marcan su propio estilo.

“Exploro mucho la forma porque me he cuestionado dónde quedó la plástica mexicana. Antes de la ruptura de 1950 había una línea en la plástica nacionalista, se veía claro que era de México con sus elementos muy marcados y me pregunto cómo en la actualidad puedes identificar la plástica mexicana, así exploro esta forma desde mi estilo”.

Para la agenda

Pulse UNF llega con su arte a la Galería Ajolote (avenida Guadalupe 1688, en Chapalita, Zapopan). La cita es el próximo 9 de noviembre en punto de las 20:00 horas. La entrada libre.