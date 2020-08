Presentan resultados del sondeo de afectación en el sector cultural

A cinco meses de que el sector cultural detuvo sus actividades presenciales a causa de la pandemia por el COVID-19, el Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), en colaboración con la Secretaría de Cultura Jalisco (SCJ), presentaron los resultados del “Sondeo de las afectaciones económicas al sector cultural” en territorio jalisciense.

Mireya Pasillas Torres, directora de Información Estadística Económica y Financiera, explicó las preguntas que respondieron 250 participantes, de los cuales 63 son asociaciones civiles y 187 son empresas del sector cultural, que accedieron a la encuesta que estuvo activa virtualmente del 17 de julio al 12 de agosto.

Detalló que los encuestados están involucrados en la promoción artística o cultural, artes escénicas, enseñanza artística, cine, industria editorial, museos y exposiciones, diseño, fotografía, artesanía, enseñanza de idiomas y publicidad y marketing, entre otras actividades enfocadas a la producción de bienes culturales/artísticos, realización de espectáculos, capacitación y comercialización, por ejemplo.

Resultados del Sondeo de las afectaciones económicas al sector cultural, a cargo de Augusto Valencia, Director del IIEG, Mireya Pasillas Directora de estadística económica y financiera y como invitada la Secretaria de @CulturaJalisco @Gio_Jaspersen https://t.co/4md9s9rIHP — IIEG Jalisco (@IIEGJ) August 26, 2020

Se informó que actualmente el 52.4% de estas empresas u organizaciones culturales están en cierre temporal, 42.4% opera en condiciones especiales, 1.6% opera con normalidad y 3.6% han cerrado definitivamente.

De los 241 entes culturales que operan con alguna modalidad, el 37.3% contestó que han considerado cerrar de manera definitiva ante la contingencia sanitaria, siendo la falta de fondos o liquidez, incertidumbre sobre la duración de caída de ventas, gastos elevados, multas del Gobierno por la emergencia sanitaria o porque dependen de actividades turísticas, como principales razones para considerar su permanencia en el sector cultural.

En este sentido, de la totalidad de encuestados, el 17% mencionó que su nivel de confianza de seguir laborando en el mes de diciembre es nulo, en tanto que el 12.4% considera seguir operando a final de año y el 32.4 visualiza 50% de probabilidades.

El 91.3% de los encuestados respondió que en comparación al segundo trimestre de 2019, este mismo periodo en 2020 la mayoría han perdido del 76 al 100% de sus ventas; respecto al despido de trabajadores, los participantes señalan que 18.7% han tenido que cerrar plazas laborales, el 4.6% lo hará en próximos días y el 19.9% lo sigue analizando, por ejemplo. Además, 78% de estos trabajadores culturales también han sido afectados en su remuneración ante las restricciones de la pandemia.

De las 241 organizaciones o empresas culturales que no han cerrado sus operaciones, el 46.1% sí han solicitado apoyo gubernamental ante la pandemia, pero 60.4% no lo han recibido en tanto que el resto sí se ha visto apoyado; 204 encuestados señalaron no contar con algún tipo de crédito económico.

Ante los protocolos necesarios para reiniciar actividades, el 78.8% detalló conocer estos requerimientos al implementar medidas como uso de cubrebocas, gel antibacterial, caretas, tapetes desinfectantes, limpieza y desinfección de áreas de trabajo, limitar la capacidad de visitantes y comunicación constante entre los empleados sobre los protocolos de higiene, por ejemplo.

Para saber

Además de ciudades de la Zona Metropolitana de Guadalajara, desarrolladores culturales de Chapala, Teuchitlán, Tala, Arandas, Zapotlán el Grande, Lagos de Moreno y Acatlán de Juárez, también participaron en el sondeo.

El resultado de todo el sondeo se encuentra disponible en el portal (https://iieg.gob.mx) del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco.

AC