Presentan novela de Adriana Abdó

Adriana Abdó es periodista, dramaturga y editora, una reconocida cuentista que regresa al mundo del largo aliento con la novela “Apreciable señor Wittgenstein”. La tarde de ayer dicha novela fue presentada por Erika Loyo Beristáin, presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, y Francisco Ayón López, ex titular de la secretaría de Educación del Jalisco.

Durante la presentación, Érika Loyo agradeció a la escritora por la obra que “uno se enamora de las letras, y conocerla en presencia puede hacer ese amor más perenne y profundo”. También leyó un texto en el que resaltó la bondades de “Apreciable señor Wittgenstein”: “Sin duda este es uno de los libros más interesantes que he podido leer en las últimas fechas, y lo disfruté muchísimo porque me había enfocado, por la propia en la circunstancia en la que trabajamos, en textos más académicos y es bueno salir de esa lógica”.

En el mismo sentido se expresó Francisco Ayón, quien agradeció a la autora por obligarlo a reencontrarse con una parte de su ser: “Los textos que leía últimamente tenían que ver guías de estudio, manuales, programas pedagógicos, y correos electrónicos que parecían nunca dejar de llegar. Sin embargo, reencontrarme y leer y esta novela, una lectura de ficción, hace que me ponga a pensar que es necesario leer no sólo escritos de trabajo; leer fue entrar en un mundo que me hizo abstraerme de los quehaceres de la noche”.

La autora, agradeció a los presentadores y se mostró contenta: “Me da mucha emoción porque es un trabajo que hice con mucho amor; me tardé muchísimo tiempo en este texto sin saber si sería una novela”. Y señaló que una vez publicada la novela estaba impresionada: “El libro lo acabé hace dos años, varias veces lo solté y lo volvía acomodar, me tardé casi siete años en terminarlo”.