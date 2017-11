Poniatowska explica sus comentarios sobre mujeres juchitecas

La escritora Elena Poniatowska aclaró los dichos que hizo sobre las mujeres juchitecas durante una charla en Oaxaca, y por los que fue criticada en redes sociales.

Vídeo: Dice la escritora Elena Poniatowska que por la cerveza, las mujeres de Juchitán “están bien panzonas y mensas” vaya comentario pic.twitter.com/YIyE2yN9AA — karla mendez (@ArreguiMendez) 6 de noviembre de 2017

"Recordé que la fotógrafa Tina Modotti vino a Oaxaca hace años y tomó fotografías de mujeres muy delgadas dentro de sus huipiles, en el mercado de Juchitán, porque bebían pulque y no había surgido la industria cervecera ya que al canjear el pulque por la cerveza engordaron. Lo hice sin ningún ánimo de ofender, hablé festivamente y hasta me dirigí a dos jovencitas en primera fila muy delgadas y dije 'delgaditas' como ustedes", escribió en su cuenta de Facebook.

"Me parece que mi comentario solo sirve de distractor inflado de mala fe".

El comentario que causó polémica fue una declaración mal escuchada, que varios medios replicaron. Según ésta, Poniatowska había llamado "panzonas y mensas" a mujeres de esa localidad, pero en el audio empleado como evidencia, se escucha que lo que dice es: "panzonas inmensas".

Ante el cuestionamiento sobre si fue una ofensa o no, la autora aclaró: "De mí misma, suelo decir con frecuencia que además de mis 85 años tengo una panza de hipopótamo y no lo digo como insulto sino constatación humorística".

LEE: Poniatowska llama “panzonas inmensas” a mujeres de Juchitán

"Si es más noticia un comentario sobre la gordura de las mujeres y resulta más importante que toda la situación política de nuestro país después de los dos sismos que acabamos de padecer- Oaxaca en particular- me parece que mi comentario solo sirve de distractor inflado de mala fe", explicó en el mismo post.

La segunda parte de su mensaje, Poniatowska la dedicó a detallar su aprecio por este estado. "Siempre he amado a Oaxaca, escribí "Juchitán de las mujeres" con una gran fotógrafa que admiro y considero mi amiga, Graciela Iturbide. Me he solidarizado desde hace más de 30 años con todas las causas de Francisco Toledo y me dio gusto que no se instalara un Burger King en el zócalo de Oaxaca". También recordó que ha dedicado otros artículos y libros sobre aquella tierra.

Finalmente, aseveró que en los tiempos que anteceden a elecciones "se exacerban los ánimos y las susceptibilidades".