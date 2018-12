Plácido Domingo tiene noche mágica

Este sábado 1 de diciembre, cerca de las 20:30 horas, en la Sala Plácido Domingo del Conjunto de Artes Escénicas (CAE), se realizó la segunda entrega de Las Preseas José Pablo Moncayo que el Patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco AC entrega a destacadas personalidades que a lo largo de su trayectoria se han consagrado en el quehacer cultural y artístico a nivel internacional tanto en la música clásica como en la ópera.

Plácido Domingo, quien por la tarde estuvo realizando actividades en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), la noche del sábado en el Conjunto de Artes Escénicas, fue reconocido con tres melladas en las categorías de Excelencia, Trayectoria y Promotor Cultural. Al recibir dichas distinciones, dijo sentirse emocionado y agradecido. Juan Beckmann, Raúl Padilla y Alejandro Elizalde le entregaron las medallas.

La música debería ser una materia más en las escuelas: @PlacidoDomingo pic.twitter.com/2Vr26XrDqT — Kike Esparza (@info_EnriqueE) 2 de diciembre de 2018

“Esta ciudad ha sido tan importante, primero para mis padres y después para mí. Quizá mi carrera hubiera sido diferente sino hubiera iniciado aquí”, dijo. Recordó que estudiando piano y en el Conservatorio, tuvo la oportunidad de conocer a grandes maestro como José Pablo Moncayo y Blas Galindo, “era una época gloriosa, todos esos grandes músicos que representan tanto para Mexico estaban ahí” y subrayó también, “la primera vez que yo pisé un gran escenario en mi vida fue en Guadalajara, han sido momentos inolvidables”.

Recordó que sus padres también fueron muy queridos por el público tapatío y retornó a su infancia donde dijo haber recorrido los pasillos del Teatro Degollado a los ocho años de edad. Finalmente Plácido Domingo se dijo muy conmovido con estas preseas recibidas y señaló que en Tequila un teatro llevará su nombre.

La soprano, María Katzarava y el tenor, Arturo Chacón, fueron galardonados en la categoría de Revelación. Arturo se conmovió al darle las gracias a su maestro Plácido Domingo a quien considera su padre artístico. Así también reconoció a su esposa y a su hijo.

“Mexico exporta cantantes, pero pocas veces se puede presentar uno aquí. Esta es una música en la que yo creo mucho, que tiene la capacidad de levantar cualquier espíritu que esté quebrantado, tiene la capacidad de conectar con el alma del público”.

María, llegando de Estocolmo movió cielo, mar y tierra para recibir tal distinción y estar a tiempo para que se le entregara su medalla. “Estoy muy emocionada de estar con todos ustedes, vengo en vivo literalmente, desde Estocolmo, no he dormido nada. Le agradezco al patronato este reconocimiento, no me lo esperaba. Gracias al maestro Plácido Domingo que creyó en mí desde que yo era más joven, es una persona tan bondadosa que hace que esté mundo sea mejor”.

En el grado de Venera en la categoría de Mérito Cultural, los premiados en esta edición 2018 fueron Bárbara Herrera de Garza, José Pérez Ramírez y Lázaro Azar.

Azar agradeció a tres personas que ya no están y que fueron muy importantes para él: Claudia Moncayo, Nadia Stankovitch y José Antonio Alcaraz. Pérez Ramírez agradeció a su esposa, sus hijos y nietos, así mismo habló de la importancia de los medios de comunicación, industria de la que forma parte, y donde han salido excelentes proyectos como PALCCO.

Finalmente Bárbara se dijo conmovida por estar compartiendo foro con personalidades como Plácido Domingo. Dio las gracias por voltear a ver a Monterrey, de donde viene y también donde Nuevo León está impulsando la labor artística, reconociendo la actividad cultural que se hace en Guadalajara.

Noche de agradecimientos

Previamente Eduardo Velazco, presidente del jurado calificador avisó del porque se eligió a estos galardonados. Y Alejandro Elizalde, presidente del patronato de la OFJ dio las gracias a todos los involucrados para hacer realidad estas preseas, por ejemplo, a la familia Moncayo; al propio Plácido Domingo; a Raúl Padilla, presidente del patronato de la Universidad de Guadalajara y gestor de los grandes proyectos culturales del Estado, así también le dio las gracias a Myriam Vachez, quien ya se despide del cargo de secretaria de Cultura del Estado.