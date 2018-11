Piden involucrarse en la política ante desesperanza y hartazgo

El desafío que atraviesa México con el cambio de gobierno que se avecina y los problemas de corrupción así como la violencia y la pobreza, reunió a Diego Luna, Denise Maerker, Antonio Ortuño y Fernanda Melchor, en el foro del Periódico El País: "Los desafíos del país, una mirada desde afuera de la política".

A manera de charla, los cuatro invitados expresaron su opinión sobre el proceso que vive el país y los mexicanos como resultado de un gobierno, pero también de las propias actitudes de los ciudadanos, explican.

El escritor tapatío Antonio Ortuño precisa que en México se vive un proceso de hartazgo profundo y de incertidumbre ante las pocas respuestas que se ven en México sobre todo con el nuevo gobierno y el proceso de cambio del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.

"Hartazgo profundo de lo que está pasando y saber si este es el camino, pero todo está descompuesto. La desconfianza de los mexicanos al no saber qué va a pasar y no olvidar lo que ocurre en en el país".

Por su parte, la escritora de ficción Fernanda Melchor expresó que el nuevo gobierno tampoco resulta esperanzador como ha pasado en otros gobiernos, pues aseguró que el mexicano ha vivido de esa forma durante muchos años.

Diego Luna aseguró que, durante las pasadas elecciones del 1 de julio, las personas votaron por el cambio y que es importante empezar viendo cómo las personas pueden aportar al país. Precisó que el principal cambio está en los propios ciudadanos.

"Si algo me da miedo es que la gente se quede viendo durante seis años. Lo peor que nos puede pasar es esperar que ellos, los gobernantes no traigan el cambio. Y es que hemos pensado que la política la hace los políticos y no los ciudadanos".

La periodista Denise Maerker expresó que somos un país que al que le gusta la esperanza, pero las cosas en la política siempre se puede poner peor, ya que para ella, las fallas políticas pueden perdurar y "alimentar" los fantasmas que han vivido en México.

"Si la esperanza es cíclica, entonces podrían decirle que siempre se pueden esperar cosas peores. Hoy en día no hay nadie que en situación de pobreza tenga miedo del nuevo cambio de gobierno".

