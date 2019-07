Periodismo cultural: el contrapunto de la realidad

Comenzó la temporada de anuncios de premios y homenajes de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), a celebrarse a finales de noviembre y principios de diciembre. Adriana Malvido será la receptora del Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en esta próxima edición. La homenajeada ha sido reportera de investigación y autora de varios libros como “Nahui Olin, la mujer del sol”, “La reina roja, el secreto de los mayas en Palenque” y “Los náufragos de San Blas”. Actualmente colabora como columnista para “El Universal”.

Vía telefónica, Adriana platicó con este medio sobre su reacción al recibir la noticia del homenaje: “Para mí es un abrazo enorme, el más grande honor que puede tener un periodista cultural. Cuando me avisaron fue primero la emoción, luego la reflexión: pensar en la lista de quienes han recibido este premio impone muchísimo. Desde Fernando Benítez, el gran maestro del periodismo cultural. Tuve la fortuna de conocerlo, primero en el ‘unomásuno’ y después en ‘La Jornada’. Su dimensión es gigantesca e insuperable, abrió suplementos, escribió libros. ‘Los indios en México’ es un ejemplo de los alcances de un periodismo cultural de investigación y de pasión por el periodismo”. Con Benítez colaboró un par de veces en “Sábado”, de “unomásuno”, y en el suplemento “La Jornada Semanal”.

A propósito de la fuente de cultura y los suplementos, Adriana compartió su visión sobre su evolución: “Vi en esos años (finales de los 70 y 80) crecer las páginas culturales, ganar espacios, estar en primera plana, incluso en ocho columnas. Era una batalla de los reporteros al decir ‘esto es tan importante como lo político o lo económico’. Vi cómo crecieron, y de repente, a partir de este milenio, empezamos a ver el adelgazamiento de los espacios, la desaparición de suplementos. Es tristísimo. Cuando el periodismo cultural no se considera negocio se borra del mapa. Es un grave error, pues aunque no genere la publicidad, genera otras cosas, un contrapunto a esa realidad que vemos en México. Es otro punto de vista, como un espejo o un temario que enriquece la conversación social”.

Apostar por la diferencia

De sus libros, publicaciones que surgieron de sus investigaciones de largo aliento, comentó la importancia de los editores que dieron el espacio en los periódicos: “En ‘La Jornada’ de aquellos años el director Carlos Payán se arriesgaba, cometía locuras, jugaba y daba chance. Cuando murió Rufino Tamayo toda la portada fue un cartón de Tamayo, ¿quién lo hace? A eso deberíamos de apostar también, a la diferencia, diferenciarlos de la información en redes sociales. No es que las vea con desdén, pero tienen sus particularidades. Debemos apostar no a competir en redes, sino a reafirmar lo nuestro: investigar, ir más a fondo, a profundidad, textos de largo aliento. De la época de ‘La Jornada’ salió ‘Nahui Olin’ y ‘La reina roja’. Todo eso fue producto del periodismo de investigación, y como siempre se quedaban cosas en el tintero que les di forma de libro”.

Otra apuesta del periodismo cultural debería ser el seguimiento de temas, agregó, puesto que “vamos de un tema a otro coyunturalmente y después los abandonamos, pero hay que regresar a nuestros temas y actualizarlos. Es mucho trabajo, pero vale la pena: se cuentan historias y los lectores quieren saber más”.

Esa continuidad de temas genera afinidad con lectores que van conociendo al autor, “ese diálogo con los lectores era inimaginable en los 80 o 90. Ahora inmediatamente contestan, hay una relación más cercana. Es una maravilla. Por ejemplo, la última edición de ‘Nahui Olin’, del año pasado (en el aniversario 25 de su publicación): para actualizarlo me llegó una cantidad de información de lectores, de México y de España. Tenían algún dato y me lo compartían, habían encontrado una carta y me la pasaban. Eso a nivel libros: en el periódico es casi inmediato, hay una retroalimentación muy rica. Por allí alguien decía ‘estuvo muy bien’ y ya”.

En relación con la política

“No por ser periodismo cultural deja de ser periodismo. Los periodistas culturales debemos leer de todo, estar informados. Leo de economía, hay una relación con cultura. Creo que hay cosas que permanecen: la ética, la independencia, el apego a la realidad lo más dignamente posible. No estoy de acuerdo con lo que dice López Obrador (creo que ningún periodista) de que es muy cómodo ser independiente. Implica una batalla todos los días, formar un criterio propio y defenderlo. Creo que eso lo tenemos que defender a capa y espada”.

Lecturas

El Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez se realizará durante la clausura de la feria del libro tapatía, el 8 de diciembre. A propósito, Adriana compartió sobre la lectura: “Estoy leyendo una biografía de Elon Musk, el último libro que me sorprendió fue ‘Temporada de huracanes’ de Fernanda Melchor (es muy asombrosa). También ‘Totalidad sexual del cosmos’ (Juan Bonilla), sobre ‘Nahui Olin’. Trato de leer también poesía: parece que no, pero aporta muchísimo. Releo mucho a José Emilio Pacheco y a Walt Whitman”.