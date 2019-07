Adriana Malvido recibirá el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez 

La edición 2019 de la Feria Internacional del Libro (FIL) honrará a Adriana Malvido con el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez, el cual se realizará el domingo 8 de diciembre durante la clausura de la feria. La periodista se ha dedicado a la prensa cultural desde hace cuatro decenios, aunque no importan los años que transcurran, a ella le “sigue dando emoción cuando veo publicado un material mío”. Y reconoce que desde aquel 1 de junio de 1979, cuando por primera vez pisó la redacción del diario “unomásuno”, “la atmósfera dentro del periódico, ese vértigo, esa adrenalina me enamoró”.

“Es una felicidad casi irracional, una alegría profundísima. No lo podía creer, porque en el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez están los maestros que los periodistas culturales hemos seguido toda nuestra vida: Fernando Benítez, José Emilio Pacheco, Elena Poniatowska, Juan Villoro”, comenta Adriana Malvido. Aunque acepta que nunca se sentirá al nivel de ellos, “porque no me va a dar tiempo de hacer lo que ellos han aportado al periodismo cultural, son nuestros maestros”, asegura que sí puede “seguir aprendiendo de ellos. Sigo pensando que cada día hay que empezar de nuevo”.

La escritora y periodista Adriana Malvido recibirá este año nuestro Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez.



La autora de “Zapata sin bigote: andanzas de Guillermo Arriaga, el bailarín” describe la labor del periodista cultural como “ir más allá de lo evidente, profundizar. La intención es contar esas cosas que quizás no son la nota diaria, darles otra mirada. Darles lugar a la emoción, a la belleza, a la literatura, al teatro, a la memoria y al universo de ideas que contienen los libros o el buen cine”. Reconoce que “el periodismo cultural en los últimos años ha sido muy castigado”, pero sostiene que existen “excelentes reporteros, muy buenos periodistas, muy buenos escritores en cultura, pero cada día menos espacio”.

Una vida llena de cultura

Adriana Malvido nació en la Ciudad de México. Estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y se desempeña en el periodismo cultural desde 1979. Trabajó en el diario “unomásuno” y formó parte del grupo fundador del periódico “La Jornada”. Ha colaborado en diversos medios, como “Proceso”, “Equis”, “Milenio Diario” y los suplementos “Laberinto” y “Dominical”, del mismo periódico; “Cuartoscuro” y la Revista de la UNAM. Actualmente publica su columna semanal “Cambio y fuera” en “El Universal”, y colabora en el suplemento “Confabulario”. Entre sus libros publicados destacan: “Nahui Olin, la mujer del sol” (1993, 1999, 2003, 2018), “La Reina Roja, el secreto de los mayas en Palenque” (2006) y “Los náufragos de San Blas” (2006). Algunos de los premios que ha recibido son el Jesús Galindo y Villa, otorgado por el INAH; el Nacional de Periodismo y el Pen México a la Excelencia Periodística.