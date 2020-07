Penguin Random House apuesta por la solidaridad editorial

Tras anunciar que Penguin Random House cancela su participación presencial en encuentros literarios, incluida la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Roberto Banchik, director general de este grupo editorial en México, comparte las dinámicas que la empresa aplicará para adaptarse tanto en lo económico como en lo digital de sus actividades habituales.

“Es básicamente un tema sobre la responsabilidad y cuidado de la salud de los colaboradores, autores y terceros que trabajan con nosotros. Sé de todas las medidas —que la FIL— está pensando tomar, pero aun así hay un mínimo nivel de riesgo que es el que la empresa a nivel global no quiere tomar”, declaró.

Resalta que el grupo editorial ha estado en contacto directo con la FIL para determinar de qué manera se sumarán a las actividades digitales que el encuentro tapatío propone en su posible modalidad híbrida con eventos presenciales y virtuales; además, puntualiza que cada autor relacionado con Penguin Random House tiene la decisión personal de participar presencialmente si lo consideran bajo su propia responsabilidad.

Señala que a raíz de la activación de la contingencia sanitaria en cada país, Penguin ha desarrollado sus propias dinámicas para facilitar el teletrabajo y reuniones virtuales con colaboradores, socios y autores para mantener sus actividades en distintas ferias literarias y la distribución de libros (físicos y digitales), por ejemplo, y así garantizar la estabilidad financiera de su plantilla laboral.

“Hay menos de un 40% de puntos de venta y librerías abiertas en el país y eso viene desde abril, la afectación económica ha sido muy grande. Nielsen BookScan ha reportado que la caída del mercado editorial, en lo que va del año, es cercano al 30%, es muchísimo y eso ha estado acompañado, para la mayoría de las empresas, con reducción de gastos y costos. En Random hemos decidido proteger a toda costa el empleo e ingreso de nuestros colaboradores y pago de regalías a los autores”.

Roberto Banchik explica que aunque la participación de Penguin Random House en la FIL sea digital, esta actividad les representará un gasto que también lo ven como un área de oportunidad para adaptarse y mejorar las nuevas dinámicas a las que la industria editorial tendrá que aplicar para evitar o prolongar impactos económicos.

“La parte digital ha crecido mucho, quizá no tanto como hubiéramos esperado con los libros electrónicos, pero la gente sí lo está consumiendo, también invertimos en audiolibros, pero el gran cambio ha sido hacia el comercio electrónico por necesidad ante el cierre de puntos físicos. Esto es una gran oportunidad para libreros físicos que también han desarrollado de manera muy rápida y eficiente, así como para los editores con nuevos canales de venta”.

Señala que de momento es incierto el impacto económico que Penguin Random House tiene no solo con la cancelación de sus visitas a ferias como la de Frankfurt (Alemania), Londres y otras, pues también analizan el golpe financiero que representa el cierre de librerías y puntos de venta en los que distribuyen su material editorial.

“Aquí (México) el comercio electrónico era menos del 10% de toda la venta en el país. Hay muchos puntos de venta que no van a sobrevivir a esto, otros sí bastante golpeados, pero hemos tratado de apoyar lo más que podemos a las librerías alargando plazos de pago. Estamos en contacto, escuchando qué necesitan, tratando de llegar a acuerdos, no cobramos todo lo que deberíamos porque sabemos que las librerías no están teniendo ingresos”.

JL