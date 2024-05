Chicharito pidió piedad en este humillante partido de la Selección Mexicana

La Copa América, uno de los torneos más prestigiosos del fútbol sudamericano, ha sido escenario de momentos memorables, algunos de los cuales quedan grabados en la memoria colectiva de los aficionados. Sin embargo, para los seguidores de la Selección Mexicana, el recuerdo de la edición del 2016 trae consigo una amarga experiencia que aún duele al recordarla.

Fue el 18 de junio del 2016 cuando la Selección Mexicana se enfrentó a su similar de Chile en los cuartos de final de la Copa América Centenario, celebrada en Estados Unidos. Lo que prometía ser un emocionante encuentro se convirtió en una pesadilla para el equipo mexicano. Con la actuación estelar de Eduardo Vargas, quien anotó cuatro goles, respaldado por Edson Puch con un doblete y Alexis Sánchez, Chile logró una contundente victoria con un marcador de 7-0 sobre el Tricolor.

El Estadio Levis fue testigo de una exhibición magistral por parte del equipo chileno, mientras que el conjunto mexicano sufrieó una de las peores derrotas en su historia.

Recientemente, Claudio Bravo, portero de la Selección de Chile, reveló detalles sobre aquel partido en una entrevista. Según Bravo, durante el encuentro, el delantero mexicano Javier "Chicharito" Hernández, se acercó a él para pedirle que detuviera la intensidad de sus compañeros chilenos, ya que temía que la situación empeorara aún más para México. Incluso, Bravo afirmó que pudieron haber marcado más goles contra el equipo azteca.

“Nosotros a México les pudimos haber hecho 10. Me acuerdo de que me venía a apretar Chicharito. Me decía ‘por favor, diles a tus compañeros que paren, diles que paren. En el segundo tiempo“.

Cabe recordar, que en la edición del 2016, la Selección de Chile, logró proclamarse como campeón de la Copa América.