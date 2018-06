Patricio Betteo ilustra los “Cinco” sentidos

El ilustrador Patricio Betteo confiesa, en entrevista con este medio, no ser “muy bueno con la narrativa larga”, por lo que, cuando pensó en realizar un libro entero, decidió hacerlo “en dosis pequeñas”. El resultado es “Cinco” (publicado por La Cifra Editorial), una obra conformada por cinco cuentos: “Los videntes”, “Técnica mixta”, “Tres tiempos”, “Tactorama”, “El club del silencio”; cada uno de estos tiene como eje temático los sentidos, como algunos de sus títulos lo indica.

“Los sentidos me parecieron que era algo no tan explorado, me pregunté el por qué no era tan explorado y rápidamente me di cuenta que es un tema difícil, por lo que pronto mi proyecto también se convirtió en un gran reto, sobre todo por la exploración de narrativa de sentidos no tan común después en las historias, como el tema de gusto o el tacto, esos me costaron más trabajo, surge como una curiosidad y luego permanezco en el proyecto como un reto”, detalla Betteo sobre los primeros pasos de su más reciente libro.

El primer cuento que resultó de estas ideas fue el relacionado con la vista, ya que, para el autor es “la zona de confort, porque es la que más entiendo y a la vez más curiosidad tenía de aventurarme; además, ya tenía un texto, una pequeña historia sobre un hombre que había perdido la vista accidentalmente y tenía ganas de explorar ésta visualmente”. Así, el proceso creativo de Patricio Betteo continúo, dejándose llevar por las ideas tal como iban surgiendo en su mente.

Variedad visual

Un reto clave para el ilustrador con dicho libro fue mostrar diferentes estilos en las historietas: “Pasé por diversos estilos visuales y narrativos así que, bajaba a la mesa ciertos ingredientes y después busqué cuáles eran los que faltaban, entonces, cuando conté una historia de tonos dramáticos, sabía que faltaría algo más alegre y luego, falta algo más humorístico… y así empecé a construir este bicho; además, como son historias cortas, busqué que cada historia tenga un tono y otra otro, y así cubrí el arcoíris narrativo”.

De esta forma, las cinco historias poseen “algo único, no sólo a nivel narrativo, sino que también en lo visual, en algunas es un dibujo más caricaturesco, más amable, mientras que en otras es más simbólico o poético”.

Poesía y cómic

“Cinco” ya se encuentra a la venta en distintas librerías, por lo que Betteo comienza a zarpar con nuevos proyectos, entre ellos, unir la poesía con el cómic. “Ahora estoy muy curioso y experimental, me interesa acercarme, mediante la accesibilidad del cómic, a la poesía, disciplina probablemente más inaccesible y despreciada. Creo que ambas gozan de desprestigio, el cómic goza de cierta popularidad, sí, pero de una perspectiva de facilón, y la poesía por lo contrario, por ser inaccesible. Mi experimento es mezclar ambas”.