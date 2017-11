Pasión por la escritura

La escritura y la lectura embargaron la vida de Jessica Iskander desde temprana edad. Ella es hija de un mexicano y una estadounidense, nacida en Florida, pero por problemáticas familiares se mudó a la Ciudad de México, donde vive su infancia y su adolescencia. En entrevista con este medio, cuenta qué es la escritura para ella y cómo llegó a consolidar su primera novela, “El encuentro de los peces koi”.

“Yo siempre he utilizado, desde pequeña la escritura como una forma de terapia, como una forma también de expiación. La literatura es mi pasión. Sin embargo, no es hasta los 23 años cuando me aventuro a hacer ensayos, en esta edad es cuando considero que realizo mis primeros textos serios, y después, esta novela”.

La novela de Iskander expresa gran parte de la esencia de la propia autora, sus preocupaciones así como sus gustos.

Comenzó a escribirla cuando, perdió el miedo, “a mí siempre me encantó la escritura, tengo la pasión, y un día dije tengo una historia muy bonita que contar, lo quiero decir, y lo hice. Se logró. Así llegué, con pasión y sin miedo. Quise regalar literatura más ágil”.

Además, cuenta que junto con la escritura y la literatura, la música es su pasión, y también cooperó a crear la novela. “Me inspiré mucho en la música, por eso el libro está repleto de música, las letras y la música van de la mano, por eso tiene un playlist que te puede acompañar en la lectura, esta lista se puede encontrar en mi página web” (jessicaiskander.com).

Ser uno mismo

Iskander resalta que ‘Mariano’, el protagonista de la trama, parece tener una vida perfecta y envidiable, sin embargo, no se siente satisfecho ni feliz, porque su aparente fortuna no es la que él desea verdaderamente:

“La historia es de ‘Mariano’, el personaje central, y ¿quién es él? Él es todos nosotros, alguien creado por la sociedad que le rodea, por sus padres, por nuestras ideas… Y lo que yo quiero lograr con este personaje es una transformación, donde él logre ser quien realmente quiere ser, que nosotros seamos quien de verdad queremos ser, y lo que desea y esperemos que lo logre”, comentó la autora evitando dar a sus futuros lectores el final de la trama.

Dicho personaje está estrechamente relacionado con el título la obra, el cual, guarda la premisa del resto de la trama. “Esta historia se relaciona con la leyenda de los peces koi, va de la mano. Estos peces nadan río arriba, y según la leyenda, los peces que logren subir hasta una cascada, se transforman en dragones como recompensa por su esfuerzo. Esta es la premisa de la novela, ¿se convertirá Mariano en un dragón después de las transformaciones y retos que vive?”