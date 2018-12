Palabras para conocer y entender a el otro; Liliana Pedroza

“Soy una mujer migrante, nacida en Chihuahua, pero de muchas partes, lo he hecho de forma interna y en el extranjero, por esta razón he vivido en carne propia la situación para las personas como yo, aunque no con las mismas dificultades sociales y/o económicas que la mayoría”.

Liliana Pedroza es una escritora mexicana que se interesa principalmente en las mujeres y los movimientos a favor del género, un valor que la representa es la solidaridad, lo que piensa es fundamental para grupos minoritarios como el género, así busca apoyar y darles más espacio socialmente.

“Todo lo que tiene relación en mi trabajo de escritora, está relacionado con la necesidad personal de dar a conocer el tema de incivilización hacia las mujeres, por ejemplo”.

Para la autora es interesante la generación joven de hoy en día, por que la información con respecto a distintos movimientos de cambio social, son mucho más grandes, interesantes e importantes.

“Hay un empuje mayor entre los jóvenes con respecto a la relación entre hombres y mujeres”.

La autora escribe distintos géneros, novela, cuento, ensayo; aun así, comenta que el ensayo, aunque da mucho pie hacia la reflexión propia, a pensar en los temas sociales, es en el cuento donde puede explorar mucho más la historia, contar las vivencias de calle y de la vida misma.

Como invitada de la FIL, es su primera experiencia y forma parte de la iniciativa “¡Al ruedo! 8 talentos mexicanos”, donde ha compartido una oportunidad enriquecedora junto a otros autores que ofrecen una gran diversidad de propuestas para hacer un México lector.

“Yo escribo para entenderme y al otro, para ponerme en la piel y zapatos de otros, pienso que este ejercicio es para ello mismo, que estamos en una constante interacción e invito a los jóvenes a experimentarlo”.