Paco Ignacio Taibo II y su encuentro con la memoria

La libertad, la bicicleta” y “El olor de las magnolias” son los dos libros más recientes de Paco Ignacio Taibo II, con tramas que convergen dentro del mismo espacio físico: Un libro en edición reversible presentado por Editorial Planeta donde se cuentan dos panoramas distintos, aunque manteniendo en todo momento el estilo del escritor.

“Cuando se muere mi padre, me manda con mi madre un encargo que es que revise dos álbumes de fotos, de notas y de cables de agencia. Eran los interiores de su paso por el ciclismo profesional. Era una historia muy loca: un joven periodista en España en pleno franquismo, la censura no lo deja hacer nada y decide en un acto de locura, ser cronista de ciclismo profesional. No sabía andar en bicicleta, nunca había cubierto deportes y se lanza a una experiencia que dura tres años y lo convierte en un gran cronista deportivo”.

Así es como Taibo explica el elemento que detonó la escritura de “La libertad, la bicicleta”, texto en el que combina sus recuerdos vividos al lado de su padre, las historias que él le contó, sus crónicas escritas y las memorias de su vida. “Fue padrísimo, porque pude, durante tres o cuatro meses que estuve trabajando en ese libro, tener a mi padre sentado al lado mío. Me ayudó desde la nada, desde la memoria”.

La otra cara de la moneda

No todos los libros viajan a la misma velocidad para ser terminados. “El olor de las magnolias”, por ejemplo, tardó 35 años en ser terminado, según contó Paco, ya que le parecía que los componentes de la historia no enlazaban entre sí y la clave dramática por la cual el personaje principal deseaba regresar al origen no lo convencía del todo y así fueron pasando los años hasta que consiguió armar la pieza completamente a su gusto.

El relato trata de un grupo de campesinos italianos que llegan a Veracruz a mitad del siglo XX, “pero no lo son y la policía secreta porfirista dice ¿y estos cuates?, los domingos se encueran y toman el Sol, incluido el cura, ¿quiénes son entonces? Esta es la historia de este grupo y el misterio, rebotada con la historia de uno de ellos que regresa 70 años después a Nápoles para morir”, relató el escritor.

Para Taibo II, escribir “El olor de las magnolias” luego de la trilogía de “Patria”, fue como regresar a la libertad de la ficción y del reportaje histórico, motivo por lo cual disfrutó mucho redactarlo, incluso, considera que éste es el mejor trabajo de literatura escrito durante toda su vida. “‘Patria’ es una batalla por hacer de la historia una gran narrativa, esto es volver a la literatura y a sus trucos”, expresó.

Paco Ignacio agradece que sus lectores puedan consumir desde una historia de aventuras hasta la biografía del Che Guevara escritas por él y considera que cuando descubren sus libros, los lectores se vuelven más críticos y agresivos, por lo que busca, con cada una de sus historias, pueda hacerlos reflexionar sobre el mundo en el que viven, y remata con su usual sentido del humor: “Benditos sean mis lectores, de ellos será el reino de los cielos en la tierra”.