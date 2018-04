Nuevos libros en busca de lectores

La editorial tapatía Paraíso Perdido presentará este jueves 19 de abril tres de sus novedades editoriales: “Himnos”, de Eduardo de Gortari, “Apócrifa”, de Rafael Villegas y “Versos de una hora”, de Rodolfo JM.

Sobre esta nueva tanda de libros (la primera de varias que tendrán en este 2018), el editor Antonio Marts platicó: “Uno de los hilos comunicantes es que son autores nacidos en los 80, con excepciones. Nos interesa publicar a esta generación joven de escritores, emergentes”.

Del trío de autores que presentan la próxima semana, agregó sobre las características de “Apócrifa”, título en dos tomos: “Cuando Rafa Villegas nos mandó el manuscrito, las instrucciones que enviaba como autor decía la posibilidad de que fuera un libro no tan común, tan estándar. Originalmente pensamos en una edición con extra, con cajas, como los discos de edición especial pero con libro. Descartamos la idea, pero lo que decidimos fue separarlo en dos volúmenes”. Del contenido, agregó: “Algunos de los cuentos tienen relación de un libro a otro. La intención es que vayan juntos, es la obra completa. Nos gustó este guiño para salirnos de lo habitual”. En particular, la inclusión de Villegas al catálogo de Paraíso Perdido se debe a un gusto previo y afinidades en lecturas: “Lo había leído tiempo atrás, conocía su trabajo. Hay afinidades en cuanto a autores y lecturas que compartimos anteriormente”.

De Rodolfo JM, Marts platicó de su libro: “Lo podríamos calificar dentro de la temática de la ciencia ficción, aunque él dice que la casualidad lo ha llevado a ese género. Se trata de un compilado de cuentos que publicó en revistas, sobre todo electrónicas. Cuentos que ganaron algún premio y que no se habían ni recopilado en un libro, y que en algunos casos las revistas ya no existen”.

Por último, de la novedad de De Gortari, dijo: “En el caso de ‘Himnos’ hay comunicantes: es una autor más joven que Rodolfo, anteriormente había publicado un libro de poesía en Tierra Adentro y una novela en una editorial chilena, que no tuvo mucha difusión en México por la distribución… Son cuentos también, la mayoría de los personajes son adolescentes. También tiene algunos guiños con la ciencia ficción, no necesariamente con naves espaciales: no es una ciencia ficción dura, son guiños. Hablan de un posible futuro no lejano”.

Nuevos espacios para la literatura

La sede de la presentación será el bar Patan Ale House, con el ánimo de darle la vuelta a las presentaciones del libro más tradicionales: “Es un poco sentirnos relajados… Creemos que de pronto es más fácil acercarse a un café o a un bar que a un auditorio”. Esta tradición de Paraíso Perdido de hacer presentaciones en este tipo de lugares tiene también una finalidad en la dinámica: “Es un buen pretexto para estar con los autores, tener una charla relajada donde cualquiera les puede hacer alguna pregunta. Que la convivencia permita acercarse al libro y conocer más de las motivaciones, otras lecturas, lo que quieran compartir”.

Más allá de esta presentación, Paraíso Perdido empezará a publicar los libros con el apoyo del Fonca, con tres el próximo mayo.

También continúan con la vinculación de otras editoriales, como la iniciativa GDL Edita y el miércoles 18 de abril (20:00 horas) tendrán una sesión de Drink & Read vía Facebook Live con los editores Patricia Fong (Luzzeta) y Carlos Armenta (Impronta).

ASISTE

Presentación de novedades editoriales de Paraíso Perdido en Patan Ale House (Morelos, núm. 1281), jueves 19 de abril, 20:00 horas. Entrada gratuita.

LIBROS

Más recomendaciones literarias

• “RENEGADOS”

Editorial: Vergara y Riba Editoras

Autor: Marissa Meyer

Identidades secretas, poderes extraordinarios. Ella quiere venganza, él justicia. Los Renegados son un sindicato de prodigios, humanos con habilidades extraordinarias, quienes surgieron de las ruinas de una sociedad destrozada y establecieron paz y orden donde reinaba el caos. Como campeones de la justicia, ellos son un símbolo de esperanza y coraje para todos excepto para los villanos que alguna vez derrocaron. Nova tiene una razón para odiar a los Renegados, y tiene como misión la venganza. A medida que se acerca a su objetivo, conoce a Adrian, un Renegado que cree en la justicia y en Nova. Pero la lealtad de ella pertenece a un villano que tiene el poder de destruirlos a ambos.



• “UN YO MÁS JOVEN”

Editorial: Paraíso Perdido

Autor: Kolbe Santana

Kolbe Santana nos hace viajar a través del tiempo, casi sin sentirlo, gracias a su narración: iniciamos en 1925, de pronto nos encontramos en 1885 y luego nuevamente en el presente del protagonista. Conforme avanzamos en la historia descubrimos que esos saltos temporales no son azarosos: son parte de un plan para mostrarnos cómo los porqués del presente están anclados en el pasado. En ‘Un yo más joven’ conocemos la historia de Aimeé y Jérôme, y también la de Aimeé y Jonathan. Unidos por la música, ambas parejas nos muestran dos facetas del amor que perdura a pesar del tiempo y la distancia, aquél que puede ser recuperado con una melodía escuchada al azar.

• “CIUDAD Y OTROS RELATOS”

Editorial: Paraíso Perdido

Autor: Édgar Velasco

La ciudad que Édgar Velasco construye a través de sus cuentos, es una urbe sin concesiones para sus lectores y sin piedad para sus protagonistas. ¿O será acaso que la clemencia se ha escurrido tras la ironía y el humor negro que uno encuentra entre las líneas de cada relato? Más nocturna que diurna, esta ciudad es habitada por los más variados personajes, todos atrapados entre los muros y trampas -visibles o invisibles- que ellos mismos se han construido. Son estos edificios individuales los que dan forma a la protagonista de este libro, esa urbe donde de vez en cuando la suerte se manifiesta, aunque se ignore si es porque ha reservado un final aún más desesperanzador.-

• “BOGOTÁ 39”

Editorial: Galaxia Gutenberg

Autor: Varios

Esta es una selección de 39 de los mejores escritores de ficción menores de 40 años de América Latina y busca celebrar la buena literatura y resaltar el talento y la diversidad de la producción literaria en la región. La selección final corrió a cargo de un jurado compuesto por Darío Jaramillo (Colombia), Leila Guerriero (Argentina) y Carmen Boullosa (México), a quienes les correspondió la tarea de leer y conversar sobre el trabajo de los autores propuestos para llegar a la lista definitiva. Conforman la lista 39 autores nacidos entre 1978 y 1988 en 15 países diferentes. Algunos de ellos ya han sido traducidos a varios idiomas, mientras que otros apenas empiezan a publicar en sus países.