“No sabía si quería patearlo, abrazarlo o ignorarlo”

La contundencia del libro “Ex” aborda una historia real donde muchas personas, mujeres y hombres, pueden sentirse identificados. El proceso del amor y sus límites, son explorados en esta obra vivencial que presentará la escritora Ivonne Fernández en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

“Y al voltear, no podía creer que entre toda esa gente te hubiera visto. A ti. No sabía si quería patearte, abrazarte o ignorarte”, es una de las frases que acuña este que es el primer trabajo de Fernández y que, aclara, no se trata de un manual para tratar de olvidar a una ex pareja, sino un ejercicio que le sirvió para contar a través de sus letras una experiencia donde el amor puede llegar a relegar a cualquiera a un segundo plano y olvidarse del amor propio, para después resurgir y darle la vuelta a la dependencia.

“Esta es una historia que tiene algunos hechos reales, con historias y personajes que aquí nacen; como en toda relación tormentosa, al terminar quise escribir una carta a quien era mi pareja, tomé la esencia de esa carta y quise hacer algo más. Comencé a crear los personajes e integré algunos detalles reales y otros no tanto, donde al final se forma esta historia entre Mariana y Eduardo, que se hacen amigos, socios y novios, en el que cada etapa tiene un significado importante para mí”.

El libro tiene un lenguaje coloquial y es fácil de leer, el cual estaba dirigido especialmente para mujeres, pero para la escritora ha sido una sorpresa que sean muchos hombres la que la contactan para compartir que se sienten identificados con su historia.

“Ex” se presentará el sábado 2 de diciembre a las 18:00 horas en el Salón Alfredo R. Placencia de Expo Guadalajara.