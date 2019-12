Nieto de Gandhi: los activistas de hoy entienden mal la "no violencia"

El escritor y periodista indio Arun Gandhi, quinto nieto de Mahatma Gandhi, sostuvo este domingo en el Festival Internacional del Libro de Guadalajara que los movimientos sociales actuales "no han comprendido de manera adecuada" la filosofía de su abuelo puesto que la "no violencia" no solo significa evitar la violencia física.

"Solo porque dicen que no son violentos y no usen la fuerza física, no significa que son 'no violentos'. Para ser exitosos deben entender la filosofía y aplicarla de manera correcta", expresó en una conferencia magistral.

El escritor señaló que muchos de estos movimientos sociales no aplican la violencia física pero llevan a cabo "mucha violencia en otros aspectos", como por ejemplo adoptar una actitud de querer "aplastar al enemigo".

Arun Gandhi recordó, a 150 años del natalicio de Mahatma Gandhi, que su abuelo siempre sostuvo que no tenía "enemigos" puesto que su estrategia de lucha se basaba en el "amor y el respeto" hacia los adversarios.

"Nunca consideró a nadie como su enemigo. Incluso cuando luchaba contra los británicos por la independencia de la India, se enojaba si alguien les llamaba enemigos", relató.

Señaló que la verdadera filosofía de la "no violencia" se basa en "la transformación de otras personas a través del amor y del respeto y no a través del enojo y del odio".

Arun Gandhi aprendió que cuando era pequeño todas las personas provocan "violencia pasiva" en sus actos cotidianos.

Tenía 12 años cuando tiró un lápiz en la calle para que su abuelo le comprara uno nuevo, pero Mahatma Gandhi le obligó a buscarlo y le aleccionó en que tirar recursos supone ejercer "violencia contra la naturaleza" y contra las personas pobres.

"Me di cuenta de que todo lo que hacemos en nuestros días, no nos damos cuenta, pero cometemos actos de violencia contra alguien más, es la violencia pasiva", relató.

ESPECIAL

Explicó que "todos somos parte de una sociedad y estamos conectados y relacionados", por lo tanto el objetivo de las personas debe ser vivir en armonía con los demás.

"La paz no es la ausencia de guerra sino crear armonía en nuestra sociedad", sostuvo Arun Gandhi, quien subrayó que este era el objetivo de su abuelo, quien creía firmemente que "todo se puede hacer si tenemos el compromiso de alcanzarlo".

Nacido el 1934 en Durban, Sudáfrica, Arun Gandhi ha ejercido el periodismo durante cerca de tres décadas, además de impulsar un programa de rescate de niños huérfanos de las calles del estado indio de Maharashtra.

La FIL, considerado el festival literario en español más grande del mundo, acogerá hasta el 8 de diciembre en Guadalajara, capital del occidental estado mexicano de Jalisco, a cerca de 800 escritores provenientes de 37 países y más de dos mil editoriales, además una destacada delegación de la India y cerca de 800 mil visitantes.

jb