Mario Vargas Llosa, un escritor de novelas realistas

El Premio Nobel de Literatura (2010), Mario Vargas Llosa, presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su reciente novela "Tiempos recios", editada por Alfaguara, la cual desarrolla una historia de conspiraciones políticas e intereses encontrados durante la Guerra Fría. Una mentira que pasó por verdad y cambió el devenir de América Latina, subraya la sinopsis. Carlos Castillo Armas, un militar y político guatemalteco, así como el ex presidente dominicano Rafael Trujillo, son dos de los personajes de esta novela basada en hechos reales.



La trama ocurre en Guatemala en los años 50 cuando Castillo Armas asume el poder a través de un golpe de estado, el anterior presidente era Jacobo Árbenz, a quien se le señalaba de mantener alianzas con la Unión Soviética. Castillo Armas estaba respaldado por Estados Unidos. En el desarrollo e investigación de su libro, Mario Vargas Llosa descubrió que Trujillo le había pedido a Castillo Armas que cuando retomara el poder en Guatemala, lo invitará, que tenía el interés de visitar el país oficialmente y que quería recibir la condecoración de la Orden del Quetzal.



"Luego ocurrió una cosa curiosa, cuando Castillo Armas asume a la presidencia de Guatemala, él prácticamente corta relaciones con Trujillo. Da la impresión de que tenía una gran desconfianza, de que él no quería que interviniera muy directamente en su gobierno, quizá por la personalidad tan invasora de Trujillo".

Y lo que parece ser definitivo en la hostilidad de Rafael Trujillo hacia Castillo Armas, es que cuando éste toma el poder, el embajador dominicano en Guatemala, le escribe unas cartas para contarle que el mandatario cuando se tomaba unas copas, "entretenía a sus amistades, hablando mal de la familia de Trujillo", quien estaba acostumbrado a ser atacado, pero no le gusta que su familia fuera objeto de burlas.

Castillo Armas murió asesinado en 1957 en la casa presidencial. Comparte Vargas Llosa que su muerte fue misteriosa y nunca se ha esclarecido, no se ha sabido exactamente quién lo mató y por qué, "al parecer había varias conspiraciones contra él". Lo curioso resulta que cuando Castillo Armas es asesinado, el jefe de seguridad que había enviado Trujillo previamente a Guatemala, salió a El Salvador, "escapa en un avión privado al día siguiente con la amante de Castillo Armas y (ella) es un personaje muy interesante, cuya función no se conoce con exactitud sobre cuál fue realmente su implicación en la conspiración que termina con el asesinato de él".

El autor peruano dijo que a él le gusta escribir sus novelas desde bases históricas. "Hay novelistas y novelistas, no trabajan todos de la misma manera, las manías, los estilos y los métodos varían muchísimo de uno a otro. Por ejemplo, en mi caso, hay cosas que a mí me estimulan muchísimo, cosas que a otros novelistas probablemente los dejaría indiferentes".



Por ejemplo, en el caso de Guatemala y de este libro en específico, le gusta más desarrollar sus textos en realidades, "me gusta mucho leer la novela fantástica, pero no me gusta escribirla, no va con mi personalidad ni con mi talento. Me interesa mucho el mundo de la política, en la manera en cómo afecta a una sociedad y eso resulta para mí muy estimulante".

