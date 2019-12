Música que crea espacios incluyentes

El Conjunto Santander de Artes Escénicas recibe la producción del Concierto Incluyente de Ópera y Música Clásica, una propuesta que promueve el arte y la inclusión. José Antonio Olivo Valencia, organizador del evento, platicó en entrevista sobre el origen de este proyecto: “La idea partió de hacer un concierto-recital donde se expusiera el trabajo de una cantante. La dinámica era formar público de personas con discapacidad y personas sin discapacidad para que convivieran en un mismo espacio”.

Con ello en mente empezó a estudiar la manera para construir la accesibilidad musical, para ejercer una inclusión absoluta: que incluso las personas sordas se puedan acercar a la música y conozcan el ritmo, melodía y tempo: “Empecé a hacer una investigación para tener herramientas que les den la oportunidad de percibir lo que estaba pasando”. Por ello hay un intérprete de lengua de señas: “Hace algo que se llama glosa, una especie de lengua de señas cantada. Ahí se expresan las palabras que se cantan, con la emoción emitida. También hay visuales que dan el ritmo, el tiempo y la melodía de la canción”.

Para percibir mejor la música, los asistentes tienen un globo: “Tienen más desarrollado el sentido para sentir las vibraciones. Muchos de ellos me comentaron que sienten las vibraciones cuando cruzan las calles, así se dan cuenta cuando viene un carro o no. Así conviven con la realidad”. Quienes no tienen discapacidad también llevarán el globo, para conocer cómo es la experiencia.

Los artistas que participan son Elizabeth Viayra (mezzosoprano y directora del Coro Incluyente), Martha Hickman Iglesias (bailarina y coreógrafa), Mari Camarena (soprano), Fernando de Lina (pianista), María Cosío Hernández (pianista), Kennyetta Morales y Ángel de Jesús de la Parra Aguayo (intérpretes al lenguaje de señas), Sergio Javier Montoya (chelista), Lizbeth Herrera y Juan Ramón Larios (bailarines). En la función interpretarán “Juegos barrocos” de Martha Hickman, un dueto compuesto por León Noé Ulloa y obras de Bach. Esta será la tercera edición del concierto, que ha sido bien recibido por las personas que tienen discapacidad, igualmente por las personas que no tienen discapacidades: “Así pueden empatizar con otras realidades. Hay algo más fuerte que nos une”, agregó.

La fecha del evento se eligió porque se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. José Antonio es estudiante del posgrado en investigación de la gestión cultural (de UdeG Virtual), donde investiga la formación de públicos culturales. Él mismo ha tenido la experiencia de acceso a los eventos culturales: “Lo que yo buscaba era como gestor cultural observar el comportamiento de los actores sociales en un mismo espacio”. Por ello agradece la apertura del Conjunto Santander. Sobre la gratuidad del evento, agregó: “Me parece pertinente que sea entrada libre si es un evento para una de las comunidades más vulnerables. Es importante la justicia y la equidad”.