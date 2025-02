El Coro Municipal de Zapopan inicia una nueva etapa bajo la dirección de Pilar Gómez Ibarra, artista con una sólida trayectoria en dirección coral y gestión cultural. Con estudios en México y el Reino Unido, asume el reto de mantener y elevar el nivel de una agrupación reconocida por sus colaboraciones con artistas y orquestas de talla internacional.

En entrevista con EL INFORMADOR, Pilar compartió su experiencia, su visión para el coro y los proyectos que impulsará en su gestión.

“Me siento muy honrada porque el Coro Municipal de Zapopan es una agrupación que tiene muchos años de trayectoria y un currículum importante. Muchas productoras y eventos de fuera de la ciudad eligen al coro para formar parte de sus presentaciones”, comenta la directora.

La agrupación ha participado en producciones como Carmina Burana del Les Grands Ballets Canadiens, además de haber colaborado con la Orquesta Filarmónica de Jalisco y artistas como Plácido Domingo. “Es un gran reto continuar con ese nivel musical y, ojalá, seguir creciendo”, agrega.

La convocatoria para elegir al nuevo director del coro fue publicada en redes sociales y exigía, entre otros requisitos, un plan de trabajo y la comprobación de trayectoria por al menos tres años. “Desde que regresé de mis estudios de maestría en el Reino Unido, en 2019, estaba buscando una oportunidad como esta”, revela Pilar.

Su formación en dirección coral inició desde su etapa universitaria en la Universidad de Guadalajara (UdeG), donde descubrió su pasión por la música coral. “Yo comencé con el piano a los 10 años, me enseñó mi abuelita. Pero no tomé la música en serio hasta la preparatoria, cuando entré al coro del colegio y me di cuenta de lo mucho que me gustaba”.

Posteriormente, Pilar estudió en la Escuela Superior Diocesana de Música Sagrada de Guadalajara, donde se especializó en música sacra, y luego obtuvo su maestría en dirección coral en el Reino Unido.

Tras su regreso a México, se integró como docente en la UdeG, impartiendo clases tanto en la Preparatoria 2 como en el Departamento de Música. “Cuando estudié, era la única en mi generación en dirección coral. Hoy en día, la situación ha cambiado: tenemos alumnos en cada generación, lo que ha permitido que la vida coral en Guadalajara crezca enormemente”, apunta.

Vocación de liderazgo y autogestión

Pilar reconoce que su faceta como líder no fue algo que buscara de manera consciente, sino que se dio de forma natural a lo largo de su formación. “De niña tenía pánico escénico y me propuse superarlo. Siempre me inscribía en concursos de declamación, de oratoria o como maestra de ceremonias en la escuela. No lo relacioné con el tema del liderazgo hasta hace poco”.

Uno de sus proyectos más recientes es Coros Colectivos, respaldado en 2024 por el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) de Cultura Jalisco. “El objetivo es gestionar eventos e invitar a coros amateurs a participar en conciertos colectivos. Muchas veces, un coro en formación solo logra montar tres o cuatro piezas en seis meses, lo que no es suficiente para un programa completo. Juntando varios coros, se puede ofrecer un concierto de mayor duración y calidad”, explica.

Este tipo de iniciativas buscan no solo dar visibilidad a los ensambles, sino fomentar el interés por la música coral entre los estudiantes de dirección y canto.

Respecto a la duración de su nombramiento, Pilar explica que su contrato no tiene un límite definido, pero que los directores anteriores han ocupado el cargo por períodos de entre cuatro y seis años.

“La maestra Mireya Ruvalcaba estuvo alrededor de cinco años, antes de ella, el maestro Timothy G. Ruff Welch estuvo seis. Parece que los nombramientos van de la mano con la administración gubernamental”, puntualiza.

Además, es fundadora y directora artística del Concierto-Homenaje “Una Oración por la Paz” que se presenta anualmente desde 2021 en la Basílica de Zapopan y en el Conjunto Santander de Artes Escénicas dedicado a las víctimas de la violencia en México.

Su debut oficial con el Coro Municipal de Zapopan fue el pasado 1 de febrero, en el concierto Homenaje a The Beatles, que se llevó a cabo en la azotea del Centro Cultural Constitución. En esta presentación, el coro compartió escenario con la banda Garden Fete, ofreciendo un evento especial para los amantes del cuarteto de Liverpool.

Entonan un nuevo capítulo para su historia

La bienvenida de Pilar al Coro Municipal de Zapopan fue calurosa, tanto por parte de la comunidad cultural como por los integrantes de la agrupación. “Cuando se publicó mi nombramiento, muchas personas del coro me escribieron para felicitarme. Me externaron su emoción por trabajar juntos y eso me hizo sentir muy bienvenida”, comparte.

En su primer ensayo, celebrado el lunes pasado, pudo percibir la calidad y compromiso de los cantantes: “Las voces me encantaron, sentí muy buena respuesta del coro. Creo que logramos un manejo musical muy acertado y, por los comentarios que recibí, los cantantes también quedaron contentos”.

El coro, cuya sede es el Centro Cultural Constitución, trabaja con una cartelera de seis meses de programación de conciertos. “Tenemos una presentación mensual en el Centro Cultural Constitución, además de otros servicios a los que nos invitan fuera de nuestra sede. Todo eso se publica en redes sociales, principalmente en Facebook, en la página de Cultura Zapopan y la del Coro Municipal de Zapopan”, detalla Pilar.

Lo que viene para el futuro

Uno de los ejes de trabajo que Pilar busca impulsar es la colaboración con otros organismos y agrupaciones. “Desde mis años de formación hasta ahora, he aprendido que la colaboración es la clave. Lo que le falta a uno, lo tiene otro. Conectar con instrumentistas, directores y administraciones ha permitido que muchos proyectos continúen y que surjan nuevas oportunidades”.

El Coro Municipal de Zapopan mantiene colaboraciones con la Universidad de Guadalajara y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, vínculos que la nueva directora busca fortalecer y expandir.

