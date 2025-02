Roberta Flack: La historia detrás de 'Killing Me Softly'

El 10 de febrero de 1937 nació una de las leyendas del soul, R&B y quiet storm: Roberta Flack. Su afinidad con la música estuvo prescrita desde antes de su nacimiento, ya que fue hija del organista de la iglesia bautista de Nashville, lo que la llevó a tener un estrecho acercamiento con la música desde muy temprana edad.

Como todo un ícono de la música, Flack fue destacada en diversas ocasiones gracias a su talentosa voz y admirable talento. Un ejemplo de esto es que fue la primera artista en ganar dos premios Grammy a la mejor grabación del año de manera consecutiva.

Entre los éxitos que se destacan a lo largo de su carrera se encuentran: "The First Time Ever I Saw Your Face", "Feel Like Makin' Love", "Where Is the Love", "The Closer I Get to You" y "Killing Me Softly with His Song". Este último sencillo fue uno de los que más destacó su compromiso y talento en la música.

Hasta la fecha, diversos artistas han decidido rendir homenaje a esta canción realizando sus propias versiones.

Este gran éxito tiene una historia detrás que demuestra el impacto que la música tenía en Roberta Flack y cómo su amor y compromiso con su carrera la hicieron prosperar.

Lee también: Roberta Flack fallece a los 88 años de edad

Roberta Flack descubre la canción

A pesar de que la cantante logró colocar la canción en los primeros lugares de éxitos en la historia de la música, cabe resaltar que ella no fue la primera artista en interpretarla.

Se trata de Lori Lieberman, la cantante que descubrió Flack y fascinó con este sencillo.

Fue en el año 1972, mientras viajaba en avión a Los Ángeles, cuando Roberta escuchó la canción interpretada por Lieberman en la radio . Pese a su fascinación por la melodía, no le prestó mayor atención hasta que leyó un artículo sobre la cantante en la revista de a bordo.

'Nunca había oído hablar de ella antes, así que lo leí con interés para ver qué era lo que ella tenía que yo no', contó Flack en una entrevista con The New Musical Express.

¿Cuál es la historia de “Killing Me Softly”?

'Killing Me Softly with His Song', una balada muy conocida que esconde varias anécdotas, además de ser versionada por numerosos artistas de diferentes estilos.

Tal es el caso del grupo musical de hip-hop y rap The Fugees (Lauryn Hill, Wyclef Jean y Pras Michel), que lanzó su propia interpretación en el álbum The Score. Cabe resaltar que fue tan grande su éxito que les valió el reconocimiento mundial y dos premios Grammy.

En la edición de los premios Grammy de 1974, Roberta Flack ganó tres estatuillas por 'Killing Me Softly with His Song'.

Roberta Flack sonríe mientras sostiene el premio Grammy que recibió por su álbum "Killing Me Softly With His Song". ARCHIVO/ AP





El adiós a Roberta Flack

El 24 de febrero de 2025, a los 88 años, Roberta Flack falleció en paz, rodeada de su familia. Su manager lo anunció en un comunicado:

"Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack. Rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa."

Así, Flack deja un legado imborrable en la historia de la música, inmortalizada por su exitosa interpretación de ‘Killing Me Softly with His Song’.

Te puede interesar: Ha*Ash conquista la noche en Viña del Mar

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *





AS