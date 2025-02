El rumor sobre la famosa cantante de Estados Unidos, Lady Gaga, en México, comenzó a extenderse por redes sociales tras el comienzo de sus actividades en espectáculos y nuevo álbum en el mes de marzo. Tras estas especulaciones, te compartimos todo lo que se conoce sobre las posibilidades de tener a Lady Gaga en México este 2025.

Lady Gaga, de alguna manera, ha confirmado su regreso a México en 2025 como parte de su gira mundial para promocionar su próximo álbum, "Mayhem", que se lanzará el 7 de marzo de 2025.

Aunque las fechas exactas y los recintos aún no se han anunciado oficialmente, se espera que ofrezca dos conciertos en México entre finales de abril y principios de mayo de 2025.

La información presentada y difundida por redes fue revelada durante una conferencia de prensa en Brasil, donde se mencionó que, después de su participación en el Festival Coachella (programado del 11 al 20 de abril de 2025), Lady Gaga llegaría a México antes de continuar con sus shows en Brasil.

Aunque aún no se han confirmado las ciudades o recintos específicos, es probable que al menos uno de los conciertos se realice en la Ciudad de México, considerando su historial de presentaciones anteriores en el país. Los fanáticos, conocidos como "Little Monsters", están a la espera de más detalles sobre las fechas exactas y la venta de boletos, que se espera sean anunciados en las próximas semanas.

En cuanto al contenido de los conciertos, además de interpretar las nuevas canciones de "Mayhem", se anticipa que Lady Gaga incluirá en su repertorio éxitos como "Bad Romance", "Poker Face", "Born This Way", "Shallow" y "Rain On Me". La expectativa es alta, ya que será su primera visita a México desde 2012, cuando presentó su gira "The Born This Way Ball".

Te recomendamos mantenerte atento a los canales oficiales de Lady Gaga y a los medios de comunicación para obtener información actualizada sobre las fechas, lugares y venta de boletos para sus conciertos en México en 2025.

