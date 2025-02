Mon Laferte inaugura exposición en honor a Violeta Parra en el MUSA de Guadalajara

La cantante y artista visual Mon Laferte inaugura este martes por la noche la exposición 'Recolectoras; Violeta Parra y Mon Laferte' en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara. La muestra, un homenaje a la influyente artista chilena Violeta Parra, forma parte de la décima edición de la Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL) y estará abierta al público de manera gratuita del 26 de febrero al 11 de mayo de 2025.

Con un enfoque multidisciplinario, la exhibición reúne una selección de piezas que destacan la obra visual y musical de Parra, incluyendo sus emblemáticas arpilleras —una técnica textil tradicional chilena— así como una colección de vinilos. Además, el evento contará con actividades culturales y una presentación inaugural a cargo de Mon Laferte y Javiera Parra, nieta de la artista homenajeada.

Javiera Parra, cantante y descendiente de la icónica artista, expresó la profunda conexión de su familia con México y el significado de presentar esta exposición en territorio mexicano.

"Me siento muy conectada a este país. Fue el país que más apoyó en el exilio, en una época muy complicada de la vida. Éramos niños, chicos, que nos encontramos con este país lleno de colores, de íconos, de juegos artificiales, piñatas, vírgenes, que de repente nos devolvieron la alegría a una infancia que estaba muy oscura y muy gris, donde los adultos tenían miedo real, miedo por su vida. México, para mí, es mucho más que otro país de Latinoamérica”.

Con visible emoción, Parra destacó la importancia de este homenaje y la relevancia de que se realice junto con Mon Laferte, a quien definió como una artista "viva, activa, rebelde, explosiva, telúrica, igual que Violeta".

"Me parece tan bonito que sea de la mano de una persona que está todo el tiempo proponiendo cosas como Mon Laferte. Me hace todo el sentido del mundo ver estas dos imágenes aquí atrás, tan lindas, de gente que se expresa y que denuncia y que nos recuerda cosas que son importantes.”

La artista chilena subrayó que la obra de Violeta Parra no puede entenderse solo a través de una exhibición visual, sino que debe experimentarse con todos los sentidos.

"No se puede hacer una exposición de Violeta sin música. Tenemos que entregar la experiencia completa y que la gente haga un viaje inmersivo para que logren entender una cabeza muy libre, muy bella, con muchas propuestas y mucho compromiso".

El legado vivo de Violeta Parra

Más allá de su impacto en la música y las artes visuales, Violeta Parra dejó un legado que sigue resonando en la sociedad chilena y latinoamericana. Javiera Parra destacó cómo su abuela continúa siendo una voz vigente en las luchas sociales.

"Su legado no es fijo ni estático dentro de los museos, es un legado vivo, de la vida eterna. Se siente en la calle, la gente la canta, la elige para dar sus batallas. A pesar de haber muerto hace más de 30 años, sigue siendo una piedra en el zapato para la sociedad de hoy. Sus denuncias siguen vigentes y, cuando en Chile la gente busca consuelo o denuncia, lo que se canta es a Violeta".

Además de ser una voz de protesta, la obra de Parra abarca una profunda exploración de la identidad, la conexión con la tierra y las tradiciones.

"Cada vez la gente quiere tener menos que ver con la tierra, con lo rural, cuando resulta que de ahí venimos todos. El ritmo de nuestra tierra debería seguir condicionándonos para ser gente inteligente, sustentable, amorosa".

Mon Laferte: Un homenaje desde la emoción y la rebeldía

Por su parte, Mon Laferte expresó su entusiasmo y el profundo respeto que siente por la obra de Violeta Parra. "Estoy muy emocionada. Primero, por estar aquí en esta mesa con pura mujer chingona. Me emociona que estemos aquí por amor. Me siento como una intrusa en esta mesa. Violeta es la artista más grande que ha parido Chile y espero homenajearla de la mejor manera, aunque no creo estar a la altura. Todo lo que hice, la arpillera, todo mi arte, lo hice con todo el amor hacia ella".

Laferte relató cómo su conexión con Parra ha influido en su propio proceso creativo, recordando que mientras bordaba las piezas para la exposición, escuchaba la música de la artista chilena.

"Yo diría que soy hija de Violeta Parra, así como todas las artistas chilenas de la música. También quiero decir que admiro mucho a Javiera. Estoy escuchando tu música y te admiro mucho. Estoy muy emocionada de que cantemos juntas"

Destacó, además, la actitud contestataria de Parra, a quien considera un referente del espíritu punk.

"Lo que más me gustó cuando era adolescente fue lo punk que era. Yo crecí en los noventa y encontré esa similitud de esa actitud rebelde ante la vida. La belleza de su época y ese espíritu rebelde fue lo que me encantó. Y yo creo que hasta el día de hoy soy bastante punk, al menos en el sentimiento".

El arte textil como testimonio de vida

En el marco de la exposición, Mon Laferte presenta una obra creada en colaboración con bordadoras chilenas. La artista compartió la experiencia de trabajar con mujeres que, a través del bordado, narraron sus propias historias.

"Me contaron su vida, fueron horas de conversaciones hasta lograr esa conexión para que ellas abrieran su corazón. Ellas decían que nunca nadie les había preguntado su vida, que siempre bordan historias de otras personas, no la suya. Me pareció hermoso compartir con ellas".

Para Laferte, este trabajo es un ejemplo del impacto que la herencia de Violeta Parra sigue teniendo en la actualidad. "Todo esto viene de la escuela de la herencia de Violeta Parra y lo van a poder ver en la exposición"

Un diálogo entre dos grandes creadoras

Beatriz Bustos, curadora de Recolectoras, explicó que la exposición busca entrelazar las poéticas de dos mujeres con una profunda carga creativa y social.

"En la exposición van a encontrar poesías, fragmentos de biografías e historias. Recolectoras son poéticas de dos grandes mujeres increíbles, multidisciplinarias y comprometidas con el arte".

Como parte de los homenajes a Violeta Parra, este miércoles se llevará a cabo un performance y una charla en el Conjunto Santander de Artes Escénicas, donde Mon Laferte y Javiera Parra compartirán escenario por primera vez.

La Feria Internacional de la Música de Guadalajara (FIM GDL), que este año tiene a Chile como país invitado, concluirá el 1 de marzo con el Festival PortAméricas Latitudes.

Además de Mon Laferte, Javiera Parra y Beatriz Bustos, estuvieron presentes Margarita Hernández Ortiz, Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara; Maribel Arteaga Garibay, Directora del Museo de las Artes, Beatriz Sánchez, Embajadora de Chile en México y Denise Elphick, Directora Ejecutiva del Museo Violeta Parra.

